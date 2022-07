Alleen herstel telt op de derde rustdag van de Tour de France

Nathan Van Hooydonck had zichzelf voorgenomen wat langer uit te slapen dan de voorgaande dagen. Daar was maandag eindelijk tijd voor, op de derde rustdag van de Tour de France. Maar om 8.15 uur werd hij „uit zijn bed uitgeschopt”, zegt Van Hooydonck maandagmiddag. Dopingcontrole. Dat kon er ook nog wel bij, na de hectische etappe die hij zondag met zijn team Jumbo-Visma beleefde.

Een welkome rustdag was het zeker, zegt Van Hooydonck. Alsof Edward A. Murphy zelf langs het parcours van de vijftiende etappe had gestaan. Voor het begin van de rit verliet Primoz Roglic, niet geheel onverwacht, de Tour. Tijdens de etappe kneep Steven Kruijswijk iets te laat in zijn remmen, waardoor hij midden in het peloton hard onderuit ging. Gebroken sleutelbeen, Tour voorbij. Wout van Aert kon hem nog net ontwijken.

Luttele minuten later opnieuw twee Jumbo-renners op de grond. Nu Tiesj Benoot, met beschadigingen, en geletruidrager Jonas Vingegaard. Tot opluchting van de ploegleiders stond de Deen snel op, zonder zichtbare schade.

Hij baalde zondagavond, zegt Van Hooydonck, zijn hele team baalde. Maar op maandag bij het ontbijt is de etappe niet echt meer onderwerp van gesprek. De blik moet snel vooruit. Kruijswijk heeft hij nog niet gezien, die wordt in het ziekenhuis onderzocht. Van Hooydonck heeft hem een bericht gestuurd. Hij weet wat zijn Nederlandse collega eraan heeft gedaan om goed te zijn in de derde week van de Tour.

Met zijn vijf overgebleven ploegmaten stapt Van Hooydonck maandag op de fiets voor een trainingsrondje van twee uur. Hij ziet ze ook bij het eten. Tussendoor trekt hij zich terug op zijn kamer en wordt hij gemasseerd. „Iedereen moet vooral doen waar hij zelf rust door pakt”, zegt Van Hooydonck.

Voor Benoot staat de dag in het teken van herstellen. De interviews die de Belg had staan, zijn geschrapt. Zijn heup, elleboog, rug; eigenlijk doet de hele rechterkant van zijn lichaam zeer. Het is afwachten hoe hij dinsdag op zijn fiets stapt.

Nieuwe tactiek

Voor Jumbo-Visma veranderde de koers zondag opnieuw. Sinds donderdag, de dag na de verovering van de gele trui op de steile Col du Granon, had de ploeg dominantie getoond. Met het treintje van vijf, zes renners als eersteklaswagon vooraan het peloton bij de voet van de Alpe d’Huez als bewijs. Zo had Jumbo-Visma het geel - en het groen van Van Aert - naar Parijs willen brengen.

Maar juist in een van de op het oog minder risicovolle etappes, ging het mis. De rustdag werd een dag om een nieuw plan te bedenken voor de drie etappes door de Pyreneeën. De komende dagen wordt de strijd om het geel beslist. „Over de tactiek gaan de coaches vandaag zitten”, zegt Van Hooydonck. Hij hoort het plan maandagavond, misschien pas dinsdag..

Of zijn rol nu anders wordt, weet hij nog niet. Van Hooydonck is een hardrijder, moet Vingegaard waar het kan op het vlakke uit de wind zien te houden. „Maar van mij wordt wel gevraagd dat ik boven mezelf uitstijg de komende etappes. Alles wat ik in de bergen nog kan doen, is bonus”, zegt hij.

Nut van helpers

Jumbo-Visma begint door het uitvallen van Kruijswijk en Roglic aan de laatste Tourweek met zes renners. Evenveel als UAE Emirates, het team van Tadej Pogacar, dé concurrent voor het geel. De Sloveen heeft met Brandon McNulty, Marc Soler en Rafal Majka nog drie goede klimmers bij zich. Daar staan bij Jumbo-Visma alleskunner Wout van Aert en Sepp Kuss tegenover.

In de Alpen maakte Jumbo-Visma duidelijk wat het nut is van helpers in de bergen. Pogacar kwam al vroeg in een etappe alleen te zitten, moest aanval na aanval zelf pareren, en kwam daardoor op de slotklim energie tekort, zo zei hij maandag. „Dat wordt nu niet makkelijk voor hun”, doelde hij op Jumbo. Pogacar, winnaar van de laatste twee edities van de Tour, beloofde opnieuw er alles aan te doen om de gele trui weer in handen te krijgen. Hij heeft een achterstand van 2.22 minuten op Vingegaard.

Bij Jumbo-Visma zullen ze vasthouden aan het feit dat Vingegaard tot dusverre nog geen teken van zwakte heeft getoond. Hij is bergop, met Pogacar, een klasse apart. Dat bleek ook zaterdag in de verraderlijke klim naar het vliegveld van Mende. Als een sticker zat hij vastgeplakt aan het wiel van Pogacar. Met nog een extra voordeel ook, want door het werk van de Sloveen werden andere concurrenten op grotere afstand gereden.

Toch zal Vingegaard ook rekening moeten houden met andere renners. Het Britse Ineos Grenadiers heeft drie man in de top-10, van wie Geraint Thomas op de derde plaats (op 2.43 van Vingegaard) er het best voor staat.

Van een verbond tussen zijn ploeg en Ineos wilde Pogacar maandag niets weten. Thomas zei ook dat hij door niemand ergens over is gebeld. „Het is geen vendetta tegen Jonas. Maar als er een situatie komt waar we beiden profijt van hebben, dan werk je natuurlijk samen. Het is en blijft een wielerwedstrijd.”