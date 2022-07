Boeren houden zich rustig op Zwarte Cross

Een festival begint al onderweg. In de trein van Zutphen naar Lichtenvoorde klinkt de playlist van de Zwarte Cross en hoor je een smeltkroes van accenten. Er worden blikken bier uitgedeeld. ‘Heineken? Nou, vooruit dan maar.’ Er wordt gepraat over waar iedereen zoal vandaan moest komen:

- ‘Wij komen uit Brabant.’

- ‘Ja, dat dachten we al te horen. Gezellig.’

- ‘Jullie?’

-‘Gewoon van hier’

Welkom Thuus is dit jaar het thema van de Zwarte Cross, met 220.000 bezoekers het grootste festival van Nederland. Na twee geannuleerde edities is de thuishaven van het festivalterrein weer geopend. Tijd voor Grolsch. Door een nevel van zand is het festivalterrein niet eens zichtbaar. Wie het stof weg wappert, ziet een uitgestrekt terrein dat allereerst doet denken aan een Amerikaanse carnival (kermis) in een prairie-achtige omgeving, met een kleurrijk reuzenrad en zweefmolen.

Wat begon als een boerenfeest voor motorcrossfanaten, is uitgegroeid tot een festival voor ieder die maar wil, met acts als Suzan & Freek, De Dijk en Danny Vera. Ja, natuurlijk, er lopen boeren op klompen over het dorre gras. Op blote buiken zijn met stiften sixpacks aangebracht. Maar ook: groepen mannen in lange roze rokken, ook al is dat misschien als geintje bedoeld. Het credo luidt: Alles mag en kan hier. Tenminste, als je je een beetje aan de regels houdt.

Tante Rikie, de festivaldirecteur van de Zwarte Cross, deed vlak voor de start van het festival nog een oproep: „Hufters blijf thuis.” Dat was de reactie van het jarenlange icoon op de vraag of ze nog wensen had voor haar 25e en laatste jaar als directeur.

De oh zo bekende bordjes met tegelwijsheden à la Achterhoek (‘Mijn moeder is een prima kerel’ bijvoorbeeld, en ‘Gay doen is belangrijker dan winnen’) mochten niets te maken hebben met het boerenprotest. Het terrein moet neutraal gebied zijn, liet de organisatie een paar dagen voor het festival weten aan de Gelderlander. Maar aan kleine vormen van verzet is niet te ontkomen. Rode bandana’s vallen direct op in het festivalbeeld; in het haar, om de pols of om het been geknoopt. Zo uiten de boeren zwijgend kritiek. Verder is er de onschuldige boerenmerchandise van mensen die trots zijn op hun roots, met teksten als ‘Boerendochter’ en ‘Boerenzoon’.

Op de crossbaan was de steun voor de boerenprotesten meer uitgesproken Foto Eric Brinkhorst

Maar wie het festival inwisselt voor de ruige banen van de motorcross verlaat het neutrale terrein. Daar zie je omgekeerde vlaggen, protestleuzen als ‘Zonder boer, geen voer’ en bordjes met daarop de stikstofuitstoot van Tata Steel en Schiphol. Meer uitgesproken dan op het festivalterrein, maar nog steeds niet in de vorm van protesten.

Zakken en springen

De muzikanten branden zich verder ook niet aan deze kwestie. We zijn hier om lol te trappen, lijkt de boodschap. Neem Thijs Boontjes, wiens muziek duidelijk niet bekend is onder een groot deel van het publiek, maar dat is niet van belang. Zolang hij het publiek maar een opdracht geeft tussen de songs door. Moeten ze springen? Zakken? Boontjes vraagt, zij draaien. Daarbij heeft het hoofdpodium te maken met slecht geluid. Wie iets wil verstaan zal meer naar voren moeten. Of de artiesten moeten het op schreeuwen zetten, waar de Jeugd van Tegenwoordig in lijkt te slagen. Hoewel lang niet zo goed als de Achterhoekse band Bökkers, die overigens de menigte nog wel even ‘Boeren, boeren, boeren’ laat uitschreeuwen.

Rapper Joost zuigt als een spons de jongeren op het terrein op. Ze dringen naar voren bij de hekken en gooien hun ledematen in de strijd. De wat oudere generatie zoekt het in de Texas-omgeving van Roadhouse of de relaxte sfeer op de Reggaeweide. De zogenoemde ‘undercoverbands’ zijn vaak verrassend goed, en aandoenlijk dankbaar voor iedereen die de grote acts even laat passeren voor de Undercovertent. En voor wie zich even niet vindt in de muziek is er genoeg entertainment elders, zoals in het Nachtkastje waar bijvoorbeeld Metje Blaak vertelt over haar werk als prostituee.

Suzan & Freek op het hoofdpodium Foto Eric Brinkhorst

De avondschemering verandert in een doffe deken van stof. Overal is het gekraak van plastic bekers onder de voeten te horen. De sfeer is veranderd. Een portret van tante Rikie staat geprojecteerd op schermen met de leus: ‘Handen thuis’. Hier en daar vloeit het niet alleen bier, maar ook bloedneuzen. Iedereen is aan het eind van zijn Latijn – bijna. De Snollebollekes lijken voor de Zwarte Cross-bezoeker een perfecte afsluiter. De energieke Kemps die op en neer springt is een voorbeeld voor de hele zaal. Het publiek vormt één kloppend hart dat beweegt op dezelfde beats. Alles wordt uit dit laatste halfuur gehaald, zodat de bezoekers toch echt met zwarte nagels, vieze schoenen en nat haar van het bier het terrein kunnen verlaten.