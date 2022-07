‘Wonderfeel’ is een ideale mix van idylle en ontdekkingsreis

Wie buitenplaats Schaep en Burgh oploopt, hoort meteen muziek: met de sfeervolle Tweede symfonie van Ruth Gibbs is het alsof je zo een avonturenfilm binnenloopt. En ergens klopt dat ook. Klassiek buitenfestival Wonderfeel, met muziek op bijna tien plekken, voelde als een muzikale ontdekkingsreis voor en door zo’n 9000 bezoekers.

Op ‘De Bosplek’ beleefde Camiel Jansens ‘Het Toeslagenschandaal’ voor blaaskwintet (met weerzinwekkende geluidsknipsels van nieuwslezers die feiten en getallen over de toeslagenaffaire opnoemen en politici die de schuld afschuiven) vrijdag de première. Renske Leijten en Pieter Omtzigt, aan wie het stuk is opgedragen, zaten in het publiek.

Bij ‘Dichter onder de boom’ krijg je een koptelefoon op om de voordragende dichter – Iduna Paalman bijvoorbeeld – echt goed te kunnen horen. Op ‘Het weiland’, een open plek in het bos, klonk muziek waarbij je alleen nog in het warme gras wilde liggen om de zwaluwen te tellen. Jiraan bijvoorbeeld, een Vlaams collectief dat Arabische en Midden-Oosterse muziek prachtig verweefde met Europese oude muziek. „Wat als Bach in het Midden-Oosten was geboren?”, vraagt het ensemble zich af - om een klassieke cellosuite te laten ontaarden in opzwepende ritmes.

Vertederend: Wonderfeel is ook het festival van het zelf meegenomen klapstoeltje. Ervaren bezoekers weten dat de biertuinbankjes voor de podia wiebelig en akelig hard zijn. Daarom zie je honderden bezoekers met eigen stoeltjes in de meest fascinerende vormen; van het klassieke vissersstoeltje en de wandelstok-met-opklap-zitje tot yogamat-achtige grondstoelen en telescoopbouwpakketten die op onnavolgbare manier uit een etuitje getrokken worden. Wie zo’n laatste heeft, oogst de hele dag bewonderend opgestoken duimen van vissersstoelzitters.

Foto Foppe Schut

Gelukkig huwelijk

Zaterdag liep de verhalende kracht van muziek als rode draad over het festivalterrein. Schrijver Kader Abdolah voltooide net een roman over de beroemde Perzische mysticus/dichter Roemi en verhaalde over het mysterieuze oude rijk in het Midden-Oosten, over de stad Isfahan, de bazaars en rondtollende derwisjen – op zoek naar God in zichzelf.

Pianist Ralph van Raat ving mystieke sferen in fragmenten uit Les Heures persanes van de Franse componist Charles Koechlin, die nooit in Perzië was maar zich liet inspireren door Vers Ispahan van Pierre Loti. Het was een mooi voorbeeld van een gelukkig huwelijk tussen literatuur en muziek.

Intussen brak mezzosopraan Karin Strobos de tent af met een hilarische dronkenlap-act in de Offenbach-aria ‘Ah quel diner’. Met Club Classique en sopraan Judith van Wanroij raasde ze door de operageschiedenis. Het publiek mocht de aria’s kiezen uit een rondgedeelde lijst en voor de duetten gingen de zangeressen beurtelings het veld op met een grabbelton.

Voordat de overgebleven bezoekers zich als meezingbende naar het middernachtelijk uur zongen, regeerde verstilling bij Cappella Amsterdam en festivaldenker en schrijver Marjolijn van Heemstra. In de schemering beschreef zij de Nederlander „als het meest nachtschuwe wezen” ter wereld en hield een pleidooi voor de duisternis, de schaduwhelft van de dag die zichzelf moet kunnen zijn.

Cappella Amsterdam speelde met licht en donker in muziek van de Baltische componisten Pärt, Körvits, Vasks en Seppar. De stemmen tastten naar de stilte en vervlochten zich ermee, zoals in de schemering licht en donker met elkaar vervloeien.

Facts & Figures Bijna 100 voorstellingen

Ca. 9000 bezoekers

30 hectare festivalterrein

Budget ca. 1,2 miljoen euro.