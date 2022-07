Vrachtvliegtuig met 11.000 kilo munitie stort neer in Griekenland, acht doden

Een vrachtvliegtuig dat ruim 11.000 kilo munitie vervoerde, is zaterdagavond neergestort bij de Griekse stad Kavala. Daarbij zijn alle acht bemanningsleden om het leven gekomen. Dat heeft de Servische minister van Defensie Nebojsa Stefanovic zondag bekendgemaakt tijdens een persconferentie, waarover internationale persbureaus schrijven. Volgens de Oekraïense autoriteiten hadden alle inzittenden de Oekraïense nationaliteit.

Het toestel, dat wordt geëxploiteerd door de Oekraïense vrachtvervoerder Meridian, vertrok zaterdagavond van de Servische stad Nis en was onderweg voor een tussenstop in het Jordaanse Amman. Eindbestemming van het toestel was Bangladesh. De lading met onder meer mortiergranaten was volgens de Servische defensieminister gekocht door het Bengaalse ministerie van Defensie.

Rond 23.00 uur alarmeerde de piloot de Griekse luchtverkeersleiding over een probleem met een van de motoren. Een noodlanding was volgens hem onvermijdelijk, waarop hij toestemming kreeg te landen op de luchthaven van Kavala. Kort daarna ging het signaal verloren en crashte het toestel in landelijk gebied vlakbij Kavala.

Gevaarlijke chemicaliën

Op beelden is te zien dat een grasveld bezaaid ligt met brokstukken. Persbureau AP sprak met buurtbewoners, die twee uur na de crash „een vuurbal” zouden hebben gezien en explosies zouden hebben gehoord. Brandweerlieden die zich spoedden naar de plaats van het ongeval werden aanvankelijk gehinderd door de rook en „een intense geur” waarvan ze vreesden dat die giftig was.

Inmiddels hebben hulpverleners de wrakstukken kunnen bereiken. Een speciale legereenheid zal het gebied zondagmiddag onderzoeken op mogelijk explosiegevaar en de aanwezigheid van nucleaire of chemische stoffen. Omwonenden is opgeroepen om de ramen te sluiten en maskers te dragen omdat vooralsnog onduidelijk is of bij de crash gevaarlijke chemicaliën zijn vrijgekomen.