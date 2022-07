Nationaal Hitteplan per maandag van kracht, ook smogwaarschuwing

Vanwege de verwachte hoge temperaturen treedt vanaf maandag het zogeheten Nationale Hitteplan in werking, meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zondag. Ook waarschuwt het instituut voor smog vanwege de hitte in grote delen van Europa. Mensen die gevoelig zijn voor smog kunnen mogelijk klachten krijgen. Het RIVM adviseert hen om binnen te blijven en om zware lichamelijke inspanning te beperken.

Het hitteplan en de smogwaarschuwing gelden voor het hele land. De hoge temperaturen houden naar verwachting tot en met woensdag aan. Dinsdag wordt het waarschijnlijk het warmst, voorspelt het KNMI, met maximaal 35°C in het zuiden van het land en lokaal mogelijk 38°C. Het RIVM adviseert iedereen om zich goed in te smeren met zonnebrand, voldoende water te drinken, het huis koel te houden en intensieve beweging in de middag en avond te beperken.

Het Nationaal Hitteplan is in feite een waarschuwing aan organisaties die werken met ouderen en chronisch zieken dat er aanhoudend warm weer aankomt, zodat zij passende maatregelen kunnen nemen. Iedere organisatie geeft op zijn eigen manier invulling aan het hitteplan. Voorbeelden van maatregelen zijn tijdig de zonwering omlaag doen of ouderen koele voetenbaden aanbieden.

