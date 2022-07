Politiek geestverwante van Mussolini ruikt aan de macht

In het oudemannenbastion van de Italiaanse politiek kan niemand meer om Giorgia Meloni heen. De 45-jarige blondine uit Rome, al sinds haar vijftiende een rechtse militante, staat aan het roer van een partij met duidelijke wortels in het fascisme. Fratelli d’Italia (Broeders van Italië, wat naar de eerste zin van het Italiaanse volkslied verwijst) koos als enige partij voor de oppositie tegen de regering van Mario Draghi, en schoot omhoog in de peilingen.

De regeringscrisis speelt haar in de kaart. Die brak vorige week uit, toen de Vijfsterrenbeweging, een grote regeringspartner, in de Senaat weigerde mee te stemmen over een steunpakket. Premier Mario Draghi beschouwde dit als een vertrouwensbreuk, en hij bood zijn ontslag aan. De Italiaanse president Sergio Mattarella weigerde dit, en stuurt Draghi woensdag naar het parlement. Mondt deze crisis uit in vervroegde verkiezingen, dan maakt Meloni als vrouw van Italiaans rechts een zeer goede kans die te winnen.

Bij de verkiezingen van 2018 behaalde haar partij nog 4,3 procent. Maar inmiddels schommelen de Fratelli rond de 22 procent. De partij zit in een nek-aan-nekrace met de centrum-linkse Partito Democratico (PD).

Maar anders dan de PD voert Meloni de strijd om de kiezer niet alleen. Ze vormt een politiek bondgenootschap met de centrum-rechtse ex-premier Silvio Berlusconi, in wiens regering ze op haar 31ste minister van Jeugd was, en met de rechts-populist Matteo Salvini. Krijgen de opiniepeilers gelijk, dan kan Broeders van Italië met Berlusconi’s Forza Italia en Salvini’s Lega straks zonder andere partijen een (radicaal-)-rechtse regering vormen.

Hoe rechts die dan precies wordt, zal moeten blijken. Maar het mag duidelijk zijn dat Forza Italia, de meest gematigde partij in het bondgenootschap, al lang niet meer het stemmenkanon is uit de hoogtijdagen van Berlusconi. Meloni streeft hem, maar ook Salvini, met gemak voorbij. Vrijdag gebruikte ze een live interview op de site van Corriere della Sera handig om haar bondgenoten aan een oude afspraak te herinneren: de grootste partij in de alliantie levert de kandidaat-premier. „Ik zie niet in waarom voor Broeders van Italië andere regels zouden gelden.”

Honderd jaar na de Mars op Rome, die Benito Mussolini aan de macht bracht, zou Italië zo een regeringsleider kunnen krijgen uit een partij met wortels in het fascisme. Hoe alarmerend is dat? Hoe radicaal is Meloni echt?

Erfgenamen van Mussolini

De oorsprong van haar partij is helder. Broeders van Italië is de natuurlijke opvolger van Alleanza Nazionale (Nationale Alliantie), een rechtse partij die voortvloeide uit de Movimento Sociale Italiano (Italiaanse Sociale Beweging), in 1946 opgericht door sympathisanten van Mussolini. Meloni komt uit de jongerenafdeling van Alleanza Nazionale, die onder Gianfranco Fini echter evolueerde naar een centrum-rechtse regeringspartij die afstand wilde nemen van Mussolini’s erfenis.

Maar Fini is al jaren van het politieke toneel verdwenen. En Meloni is uit ander hout gesneden. In het logo van Broeders van Italië prijkt opnieuw de vlam in de Italiaanse driekleur, een verwijzing naar de brandende vlam bij Mussolini’s graf. Haar verkiezingscampagne van 2018 trapte ze af in Latina, bij Rome, door de fascisten gebouwd. Ze deed dat in het gezelschap van Rachele Mussolini, kleindochter van de Duce, nu gemeenteraadslid in Rome. Eveneens in 2018 zei Meloni in een tv-interview dat de Italiaanse neo-fascistische groeperingen Casapound en Forza Nuova „niet xenofoob” zouden zijn.

„Zoiets zou ze vandaag vermoedelijk niet herhalen”, meent Giovanni Orsina, directeur van de Luiss School of Government aan de Luiss-universiteit in Rome. Volgens Orsina heeft Meloni een evolutie doorgemaakt. Broeders van Italië is volgens hem een post-fascistische partij, maar dat is in zijn ogen totaal iets anders dan een neo-fascistische partij, die het fascisme in ere wil herstellen. „Mussolini was antidemocratisch en dus tégen verkiezingen – heel wat anders dan Meloni, die voortdurend om verkiezingen roept.”

Door de snelle groei van Broeders van Italië zijn post-fascisten in de partijrangen volgens Orsina zelfs in de minderheid. „Die harde kern is niet groter dan 4 procent, het resultaat bij de meest recente verkiezingen.” Meloni haalt ook stemmen weg bij Salvini’s Lega, en bij onbesliste kiezers, die niet ideologisch zijn, en zich laten verleiden door de populairste politica van het moment.

Broeders van Italië is een nationaal-conservatieve partij, zegt Orsina. Hij erkent dat Meloni sterk ideologisch is, maar buiten Italië krijgt ze volgens hem vaak een te extreem label opgeplakt, zoals ‘de Italiaanse Le Pen’. „Tijdens de Franse verkiezingsstrijd tussen Marine Le Pen en Emmanuel Macron nam Meloni nadrukkelijk géén standpunt in.” Broeders van Italië zit in het Europarlement ook in de fractie van de Europese Conservatieven en Hervormers (ECR), en niet bij de radicaal-rechtse ID-fractie met daarin Alternative für Deutschland, stipt de professor aan.

Maar in Meloni’s Europese fractie zit wél het uiterst-rechtse Spaanse Vox. Vorige maand vuurde ze de militanten van Vox aan in het Zuid-Spaanse Andalusië, met een schreeuwerige speech waarin ze fulmineerde „tegen massa-immigratie en islamistisch geweld”, en pleitte „vóór de natuurlijke familie en tégen de lhbt-lobby”.

Volgens journalist Paolo Berizzi, die uiterst rechts in Italië onderzoekt en wegens neo-fascistische bedreigingen onder bescherming staat, toont Meloni buiten Italië haar ware gelaat, en geldt dat ook voor Salvini, die al te gast was bij uiterst rechts in België. „In Italië trachten ze de kiezers niet te doen schrikken, maar in het buitenland gaan ze helemaal los. Daar vallen de maskers af.”

Banden met conservatieven VS

Meloni heeft ook goede banden met de Republikeinse partij van Donald Trump. In februari sprak ze op de CPAC-conferentie in Florida, de jaarlijkse hoogmis van conservatief Amerika. In haar toespraak vergeleek ze de migratiecrisis aan de Mexicaanse grens met Sicilië. „Duizenden migranten stromen binnen, gaan in sloppenwijken wonen, kalven het salaris van onze eigen arbeiders af, en zetten vaak de stap naar de criminaliteit.”

Net als Salvini is Meloni hevig anti-immigratie en kritisch op de EU. Maar terwijl Salvini’s Lega banden had met de Russische president Vladimir Poetin, heeft Broeders van Italië die niet. Meloni veroordeelde prompt en ondubbelzinnig de Russische invasie in Oekraïne en bepleit een sterke relatie met de VS. Dat standpunt is dan weer lastig te slikken voor de oude, post-fascistische achterban. Na de regeringscrisis stak Meloni prompt een bord op: ‘Verkiezingen, nu!’ Zij is er klaar voor.

