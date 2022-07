Opperdoezer overpeinzingen inzake vergankelijkheid

Eén hapje van de opperdoezers en daar hoorde ik zijn stem alweer, die van de vriend die uit West-Friesland kwam, net als die aardappelen, en die zo lekker in het zangerige accent van de streek kon vragen: „Bejj’al an de ronden west?” (of hoe je dat precies zou moeten schrijven). Als ze er waren, diende hij ze graag feestelijk op, met gefrituurde vlierbloesem. Dus ik was een beetje laat, want de vlierbloesem is al weg, maar ik zag ze niet eerder op de markt. Ze waren nu trouwens nog duur genoeg. Een groenteboer in Amsterdam vertelde eens dat hij op de afslag peterselie had willen kopen en toen hij de prijs hoorde gevraagd had: „Zit er een gouden randje aan?”

Maar dat kun je je nu wel bij bijna alles afvragen.

Die opperdoezers waren heus geen laaglandse versie van die eeuwige madeleine. Proust beschrijft zulke sensaties trouwens met van alles, met een lepeltje dat tegen een kopje tikt, twee ongelijke plavuizen op een binnenplaats, het ging hem helemaal niet om die madeleine die bovendien aanvankelijk een beschuitje was. Het gaat erom hoe soms een zintuiglijke sensatie je direct in een ander, vroeger moment brengt. En zo was het niet met die opperdoezers. Je associeert je vrienden met zoveel, waaronder ook diverse etenswaren.

Wij aten de opperdoezers hoewel zonder vlierbloesem, trouwens toch heel feestelijk, met gestoofde venkel en gebakken tarbot, overgoten met zeer goddelijke zoute boter (wie zijn vis liefheeft, spare de boter niet), kneepje citroen, scheutje Noilly Prat erachteraan – je denkt dan echt dat niemand in de provincie zó lekker eet, terwijl het allemaal weinig kookkunst vereist en voornamelijk berust op de kracht van de ingrediënten. Ze hadden veel kracht.

Aardappelsoort Opperdoezer. Foto Olaf Kraak

Intussen probeerden we vast te stellen hoe een groot dichter Remco Campert nu eigenlijk geweest is en ik begon allerlei dingen te beweren – zoals je doet als je zulke aardappelen eet en een glaasje Grauburgunder drinkt. Dat Esther Naomi Perquin die zo’n mooi gedicht schreef over de overleden schrijver een heel wat groter talent is („Sinds wanneer vinden we Campert een groot dichter?”) zei ik bijvoorbeeld, en dat Camperts kracht in die kleine columnpjes lag en niet in zijn poëzie en zelfs deed ik even lelijk over dat Lamento-gedicht dat iedereen zo mooi vindt („zo nodig zo mooi moet vinden”), dus ik werd erg meegesleept door de tarbot naar woelige wateren.

Míjn wateren, waar, wist ik wel zeker, mijn vriend ook aangetroffen zou zijn als hij er nog was geweest, maar waar nu zo goed als niemand meer lijkt rond te zwemmen want je leest overal dat we met Campert een belangrijk dichter hebben verloren. En dat deed dan wèl weer denken aan Proust, die meesterlijk beschrijft hoe alle mensen ervan overtuigd zijn dat de rangorde in de uitgaande wereld, maar je kunt dat net zo goed van toepassing verklaren op de literaire wereld, is zoals-ie is op het moment dat zíj erin verkeren, dat dat de ware verhoudingen zijn.

Oud geworden verbaast men zich dan over de onwetendheid van de mensen die nú die wereld uitmaken, ‘ze begrijpen helemaal niet hoe het zit!’ – maar ‘hoe het zit’ dat is iets uit je eigen tijd. Zelf was je ook zo iemand die op een bepaald moment de neus in de wereld stak en toen meende dat alles was zoals jij en de jouwen het zagen. Maar nu is dat anders.

Het is duizelingwekkend relativerend om zo te denken. Tè, als je an de ronden zit.