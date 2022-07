Ook op de tiende verjaardag is Welcome To The Village dwars, duurzaam en divers

Een simpele ingreep heeft soms groot effect. Toen zanger Kaito van het trio Avalanche Kaito zaterdagmiddag van het lage podium sprong om de aanwezigen recht aan te kijken, rukte het publiek meteen op naar voren. Er ontstond een gloedvol optreden van muzikanten uit Brussel en Burkina Fasso, waarbij de soepel zingende en bewegende Kaito zich tussen de hectische ritmes en gitaarakkoorden van zijn handlangers moest wringen.

Al speelden er grote namen als Meau, Dool en De Staat, de onverwachte muzikale kennismaking is het handelsmerk van het ‘activistische’ festival Welcome To The Village, in Friesland. Het festijn vierde dit jaar de tiende verjaardag met een eenmalige editie in het centrum van Leeuwarden (vorig jaar liep de vergunning stuk voor het festival in recreatiegebied De Groene Ster). Nu stonden de podia niet naast een meertje, maar in schouwburg De Harmonie en popzaal Neushoorn met daartussen een ‘festivaldorp’ voor consumptie en recreatie. En voor bewustwording, want WTTV wijdt zich aan de drie d’s van dwars, divers en duurzaam. Zo organiseert het festival samenwerkingen tussen techbedrijven en studenten om oplossingen te zoeken voor de circulaire economie. Als eerste hadden ze een retoursysteem voor bekers.

Een van de thema’s dit jaar was ‘female fronted activism’ dat onnadrukkelijk geïntegreerd werd in de optredens. Het queer-trio Holy Trinity uit Amsterdam presenteerde een extravagante mix van dans, hiphop en playback. Hun zowel uitdagende als ontroerende ‘Yoniverse’ ging over de zoektocht naar een veilige omgeving. De Britse Grove veroverde even later de zaal met klaterende dancehall, waarbij de nonbinaire rapper tegelijk rondsprong en zelf de laptop bediende. Dansen en denken ging samen in nummers over het nachtleven en raciale onderdrukking.

Hitzangeres Meau (‘Dat heb jij gedaan’) liet zich hier begeleiden door vijf muzikanten. Meau heeft nog geen debuutalbum maar genoeg afwisselende nummers voor een glanzend optreden met soms een dance-achtige ondertoon, zoals in ‘Als jij maar bij me bent’.

Zo golfde het festival, met 3.500 bezoekers op deze drukke zaterdag, van bizarre hardrock door het Nederlandse Helleruin naar luchtige popmuziek bij de Australiër Alex Cameron en naar een lange rij voor het optreden van Dool. De band van Raven van Dorst deed het zonlicht vergeten met stemmige samenzang en schorre riffs.

Op Welcome To The Village is ruimte voor alle muziekstijlen en inzichten. Zelfs levensmiddelen kunnen onderwerp zijn voor een activistisch lied, bleek bij Holy Trinity. Met opgestoken vuist uitten de drie hun afkeer: ’Fuck gluten’.