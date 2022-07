Ook een plant kan aan stress kapotgaan

Ook planten kunnen stress ervaren. Door droogte, schimmels of vraat – of simpelweg door een maaimachine. Want die heerlijke geur van vers gemaaid gras is, zo ontdekten biologen jaren geleden, eigenlijk een noodsignaal. Planten die worden aangevallen produceren geurstoffen waarmee ze nuttige insecten kunnen lokken, als handlangers in de strijd.

CV Gele gympen Erik Poelman (1980) is universitair hoofddocent in Wageningen en heeft een eigen onderzoeksgroep bij het Laboratorium voor Entomologie. Dit voorjaar kreeg hij van NWO een Vici-beurs, waarmee hij zijn onderzoek naar stress bij planten kan uitbouwen. De gele gympen die hij op de foto draagt zijn typerend voor hem. „Daaraan kun je me altijd herkennen.”

Tegen een grasmaaier kunnen zulke bondgenoten weinig beginnen, maar tegen knabbelende rupsen of zuigende bladluizen wél. „Neem sluipwespen”, zegt bioloog Erik Poelman (42) in zijn werkkamer aan de Wageningen Universiteit. „Als bepaalde planten worden opgegeten door rupsen, dan produceren ze stofjes waardoor die parasitaire wespen worden aangetrokken. Zodra ze de rupsen in het vizier krijgen, leggen ze daar eitjes in, waardoor de rups ten dode is opgeschreven en de plant verlost wordt van zijn belager.” Op een paar meter van hem vandaan staat een vitrine met een gigantische namaak-sluipwesp, waarin de situatie beeldend wordt uitgelegd. „We hebben hier regelmatig basisschoolklassen over de vloer. Die leerlingen zijn heel geïnteresseerd, willen altijd van alles weten over de insecten.” Een paar jaar geleden besteedde zelfs kinder-tv-programma Het Klokhuis een aflevering aan plantenstress.

Poelmans onderzoek valt niet alleen in de smaak bij kinderen. Sinds hij in 2008 promoveerde op interacties tussen planten en insecten, is hij veelvuldig onderscheiden met beurzen – waaronder de Veni-beurs van NWO. Dit voorjaar ontving hij van diezelfde wetenschapsfinancier de prestigieuze Vici-beurs, waarmee hij de komende vijf jaar zijn onderzoek naar het stressmanagement van planten verder kan uitbouwen. „En dan te bedenken dat ik in eerste instantie helemaal niet zo in planten geïnteresseerd was.”

Je kunt het je als plant niet permitteren om al je energie te investeren in de verdediging tegen één belager

Je vond planten oninteressant?

„Dat dacht ik aanvankelijk. Tijdens mijn studie deed ik onderzoek naar evolutionaire aanpassingen bij gifkikkers in Zuid-Amerika, en ik hoopte in die richting door te kunnen. Maar daar was geen budget voor. Marcel Dicke, hoogleraar entomologie hier in Wageningen, legde me voor of ik geen onderzoek wilde doen naar plant-insectinteracties. Dat was een idee waar ik zacht gezegd even aan moest wennen... Maar toen realiseerde ik me dat het niet zozeer de gifkikkers waren die me zo boeiden, maar die evolutionaire ontwikkeling. En die is in de wedloop en de samenwerking tussen planten en insecten net zo goed aanwezig.”

Wat voor interacties onderzoek je dan?

„Voor planten is het altijd de vraag wanneer ze door welke insecten worden aangevallen. Dat brengt onzekerheid met zich mee, en er is flexibiliteit voor nodig. Want je kunt het je als plant niet permitteren om al je energie te investeren in de verdediging tegen één belager, omdat je nog niet weet met welke toekomstige belagers je te maken krijgt. Vergelijk het met een spel zoals Stratego: je moet niet al je troeven direct al spelen, want dan houd je niets over. Tegelijkertijd zijn veel planten voor hun bestuiving en hun bescherming ook juist afhankelijk van insecten, denk aan het voorbeeld van de sluipwesp. Een verdedigingsreactie – bijvoorbeeld in de vorm van gifstoffen, stugge haren of extra doorns – moet er niet voor zorgen dat die nuttige insecten vervolgens óók wegblijven.”

We willen allereerst patronen ontrafelen: welke insecten komen wanneer, en hoelang blijven ze?

Hoe herkent een plant met wat voor belager hij te maken heeft?

„Bijvoorbeeld aan de speekselsamenstelling, of aan het vraatpatroon.”

We lopen naar een veld achter het universiteitsgebouw, waar de groep van Poelman diverse experimenten heeft lopen. Promovenda Hanneke Suijkerbuijk, die bestudeert hoe rupsenvraat bestuivers beïnvloedt, staat met stopwatch en notitieblok in een veld vol Chinese kool met felgele bloemetjes. Ze houdt bij welke bestuivende insecten erop afkomen, en hoe lang ze blijven zitten. Poelman: „De komende jaren richten we ons specifiek op de Brassicaceae, de koolfamilie. Die bestaat uit heel uiteenlopende soorten. Zo heb je de zandraket, die vaak als ‘modelplant’ wordt gebruikt voor biologisch onderzoek en als strategie heeft om heel snel te bloeien, als er nog geen insecten zijn, zodat hij de vraat voor is. Maar je hebt ook grotere soorten die meer dan één groeiseizoen bloeien, en dus ook vaker met insecten te maken kunnen krijgen.”

Wat willen jullie aan die koolplanten ontdekken?

„We willen allereerst patronen ontrafelen: welke insecten komen wanneer, en hoelang blijven ze? Daarna gaan we in het lab de fysiologie van de planten onderzoeken. Welke planten reageren waarop, en op welke manier? Matchen planten hun verdedigingsstrategie met de patronen van insectenaanvallen? In de biologie wordt vaak gekeken naar co-evolutie tussen bepaalde soorten – dus naar interactieve evolutie, waarbij de ene soort op de andere reageert en vice versa. Wij willen in feite achterhalen hoe een hele levensgemeenschap de evolutie tussen soorten vormgeeft.”

Als je als plant niet weerbaar bent dan leidt dat ertoe dat je verliest van de plaaginsecten

Poelman loopt door naar een experiment met zwarte mosterd – ook een soort uit de koolplantenfamilie. Rond de veldjes zijn blauwe netten gespannen, met mazen van verschillende wijdtes. „Door de grove mazen kunnen vlinders zoals koolwitjes nog wel naar de planten vliegen, door de kleine mazen niet meer. In dat laatste geval worden er dus ook geen eitjes gelegd op de bladeren, en zullen de bladeren minder worden aangeknaagd. We willen meten in hoeverre dat van invloed is op de zaadproductie: leidt de afwezigheid van rupsen tot meer zaad van betere kwaliteit? Op sommige planten die niet door koolwitjes bezocht kunnen worden, zetten we alsnog rupsen, om te zien in hoeverre die rupsen écht van invloed zijn op het zaad.”

Heeft jullie onderzoek ook gevolgen voor de landbouw?

„Ons onderzoek is in eerste instantie gedreven door nieuwsgierigheid. Maar je zou het kunnen zien als voorloper van daadwerkelijke toepassingen. Volgens het ministerie van LNV moet er in 2030 sprake zijn van duurzame gewasbescherming in Nederland. Als die pesticiden verdwijnen, dan zullen planten meer te maken krijgen met belagers. En dan is het vanuit plantenveredelingsperspectief belangrijk te weten hoe planten omgaan met aanvallen van hele insectenlevensgemeenschappen.”

Kan een plant een burn-out krijgen?

„Als je als plant niet weerbaar bent dan leidt dat ertoe dat je verliest van de plaaginsecten – dan ben je vaak ten dode opgeschreven. Voor planten geldt vaak wel dat ze het zwaarder krijgen als diverse stressoren zich opstapelen, dus als ze bijvoorbeeld te kampen hebben met droogte én luizen tegelijkertijd. Dat geldt voor mensen ook: het is zwaar om verschillende ballen tegelijkertijd in de lucht te houden, en dus moet je gaandeweg leren waaraan je prioriteit geeft. In die zin lijken we wel op planten.”