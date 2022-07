Nederland naar kwartfinale na winst op Zwitserland

Nederland heeft de laatste groepswedstrijd op het WK met 4-1 gewonnen van Zwitserland. De Nederlandse doelpunten kwamen op naam van Romee Leuchter (tweemaal), Victoria Pelova en de Zwitserse Ana-Maria Crnogorcevic, die een kopbal van Stefanie Van der Gragt in eigen doel kopte. Dankzij het gelijkspel gaan de voetbalvrouwen door naar de kwartfinale, waarin ze het opnemen tegen Frankrijk.

Bondscoach Mark Parsons had weer de beschikking over de van corona herstelde Jackie Groenen en Aniek Nouwen, die was hersteld van een enkelblessure. Spits Vivianne Miedema, die ook corona had, werd vervangen door Lineth Beerensteyn.

Zwitserland, dat zich alleen bij winst kon plaatsen voor de kwartfinale, begon de wedstrijd dominant en keeper Daphne van Domselaar hield in de openingsfase een doelpunt tegen. Even later leek Nederland een penalty te krijgen, maar de VAR besliste dat Beerensteyn een schwalbe had gemaakt.

Het eerste doelpunt viel vlak na de rust, toen de kopbal van Stefanie van der Gragt via de Zwitserse aanvaller Ana-Maria Crnogorcevic in het Zwitserse doel belandde. Zwitserland trok de stand binnen enkele minuten gelijk via Géraldine Reuteler en bleef vervolgens aandringen, met een schot op de paal als resultaat. Het was uiteindelijk invaller Romee Leuchter die de wedstrijd besliste en de 2-1 binnen kopte.

In de slotfase liep Nederland nog uit naar 4-1 via doelpunten van Victoria Pelova en wederom Romee Leuchter. De andere wedstrijd in de groepsfase tussen Zweden en Portugal eindigde in 5-0 voor de Zweden, die als groepswinnaar eindigen en net als Nederland doorgaan naar de kwartfinale. De wedstrijd tegen Frankrijk wordt zaterdag gespeeld.