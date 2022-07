Na twee jaar weer Zwarte Cross. Festivalgangers nemen afscheid van Tante Rikie

Met in totaal 225.000 bezoekers dit weekend is Zwarte Cross het grootste festival van Nederland. Onder meer De Jeugd van Tegenwoordig, Frans Bauer, Typhoon en Snollebollekes traden op. Festival-icoon Tante Rikie werd voor de laatste keer over het festival rondgedragen in haar draagstoel.