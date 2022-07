Koersen in veertig graden, daar kun je niet tegenop drinken

Normaal is het tricot van wielerploeg DSM bijna volledig zwart, met twee blauwe strepen in het midden. Maar toen renner Martijn Tusveld na de heuveletappe van zaterdag zijn wielershirt bij de teambus uitdeed, zag hij overal witte strepen. Puur zout, als bevestiging van de hoeveelheid zweet die hij was verloren. Zijn tricot ging in de wasmachine en Tusveld onder de douche. Zondagochtend in startplaats Rodez glimt de zwarte kleur weer in de zon. „Maar vandaag zal het na de finish alleen maar erger zijn”, zegt Tusveld voor het begin van de vijftiende Touretappe.

De rit van zondag mag dan een stuk vlakker zijn dan de etappe op zaterdag, op de weg van Rodez naar Carcassonne stijgt het kwik naar veertig graden. De op één na langste etappe van deze Tour de France, ruim 200 kilometer lang, precies op de warmste dag van de ronde tot nu toe. Om te voorkomen dat renners op door de hitte zacht geworden asfalt moeten rijden, houdt een vrachtwagen de weg deels nat. Aanzetten met een band die aan het asfalt geplakt zit, is nog zwaarder.

Renners en teams doen van alles om vlak voor de start in Rodez zo koel mogelijk te blijven. De groene trui van Jumbo-renner Wout van Aert is nog net zichtbaar onder het koelvest dat hij draagt. Andere renners hebben een koude bidon tussen het wielershirt en de huid gefrommeld, of een zakje ijsblokjes. Meerdere teammedewerkers lopen met kartonnen treetjes met flesjes water, anderen proberen een paar blokken ijs voor ze smelten bij de teambus te krijgen. Hoe kouder het water onderweg naar Carcassonne wordt aangegeven, hoe beter voor de renners.

Geen klotsgevoel

Twee tot drie liter aan zweet per uur druipt er zondag van de meeste renners af in het peloton. Daar is niet tegenop te drinken. Een menselijk lichaam kan maximaal maar anderhalve liter per uur aan vocht verwerken. Sneller gaat het niet door de maag, ook niet als een lijf zoveel vocht verliest als zondag het geval is. En zeker nu willen renners geen klotsgevoel in hun buik krijgen, want dat zou nog meer energie kosten.

Tusveld voelde na de etappe zaterdag al dat hij wat gedehydrateerd was. Het buisje urine dat hij bij zijn teamarts inleverde, bevestigde dat. Hij zag het zelf al aan de donkere kleur. „Dan is het daarna een kwestie van zoveel mogelijk bij-drinken.”

Om hun renners tijdens de etappes op zoveel mogelijk plekken van water te voorzien, heeft Jumbo-Visma een aantal dagen terug een frisse groep bidonaanreikers laten overkomen uit Nederland. Dat het team door de opgave van Primoz Roglic op zondag een man minder in koers heeft, doet daar niets aan af. Extra handen zijn altijd welkom langs de kant, om renners op zoveel mogelijk plekken te voorzien van nieuw, koud water. Renners van de ploeg die niet meedoen aan de Tour trainden de afgelopen week in de Alpen. Ook zij staken een handje toe tijdens bergritten in de buurt. Elke bidon kan op warme dagen het verschil maken.

Intern en extern koelen

De extra voorzorgsmaatregelen van ploegen rond de etappe op zondag zijn gericht op het intern en extern koelen van het lichaam. Waterijsjes, water in bidons met een lagere temperatuur dan normaal en bevroren gelletjes en energierepen moeten het lichaam van binnenuit te koelen. „Als je bijvoorbeeld vier of vijf uur achter elkaar consequent water op vijf graden kan drinken, dan houd je je kerntemperatuur aardig onder controle”, zegt voedingsdeskundige Martijn Redegeld van Jumbo-Visma.

Extern koelen gaat met koud water over het lijf. Of zakjes ijs in de nek, het liefst op de lijn van de slagaders, dan is de koeling het meest effectief. Ook ijs op de enkels helpt. Bij het Belgische team Lotto-Soudal worden renners voor en na de etappe zo lang mogelijk in de airco gehouden, en fungeren sprays met een mentholgeur als middel om af te koelen.

En, zegt Joost De Naesenaar, teamarts bij Intermarché, je moet er zeker van zijn dat renners geen extra klachten hebben. „Geen buikklachten bijvoorbeeld. Want als ze op nog een andere manier ook vocht verliezen, dan kan het echt misgaan.” In de bidons van zijn ploeg zit zondag extra zout water en water met ORS, een oraal rehydratiemiddel. Beiden helpen bij de opname en het vasthouden van vocht.

Ongezond

„Het is eigenlijk ongezond om in dit soort temperaturen te sporten”, zegt de Belgische renner Philippe Gilbert. „Maar we doen het toch.” Zijn lichaam mag de afgelopen dagen dan gewend zijn geraakt aan temperaturen van boven de 30 graden, 40 graden heeft nog meer impact op zijn prestaties. Dan overstijgt de omgevingstemperatuur de temperatuur van het lichaam. Een groot nadeel, want een belangrijke manier van afkoelen valt daardoor weg.

Een temperatuur tussen de 10 graden en 25 graden is eigenlijk ideaal voor wielrenners om te presteren. Wordt het kouder of warmer, dan neemt de gemiddelde prestatie af. „Bij temperaturen boven de 35 graden zien we dat renners 10 tot 15 procent inleveren”, zegt Lotto Soudal-teamarts Maarten Meirhaeghe.

Quickstep-renner Mikkel Honoré tijdens de vijftiende etappe. Foto Christian Hartmann/Reuters

Hij beaamt dat de lichamen van renners na een paar dagen beter met hoge temperaturen kunnen omgaan. De hartslag gaat omlaag, en het lichaam raakt er meer en meer gewend aan dat het móét zweten. Dat versnellen sommige renners door in aanloop naar de Tour saunasessies te houden, om in zeer hete omstandigheden te trainen. „Maar je kunt je niet op alles voorbereiden”, zegt Meirhaeghe. „Je weet drie, vier weken van te voren niet wat voor weer het overal in koers gaat worden.”

Versoepeling

Hoe renners zich ook voorbereiden, de vraag van het lichaam naar vocht blijft. „Het is op dit soort dagen net alsof je de hele tijd dorst hebt”, zegt Trek-renner Bauke Mollema. Tourorganisator ASO kondigde vlak voor de etappe zondag wel wat versoepelingen van de regels aan. Teams mochten hun renners op meer plaatsen in de koers van drinken en eten voorzien. En de marge voor renners om nog op tijd binnen te komen werd vergroot van 9 procent naar 20 procent van de eindtijd.

Tusveld moet tijdens de rit zondag wat vaker naar de volgauto van zijn team om water te halen voor Romain Bardet. Iedere inspanning die zijn Franse kopman nu niet hoeven te doen, bij deze temperatuur, scheelt. Des te vervelender voor geletruidrager Jonas Vingegaard dat hij na Roglic zondag ook helper Steven Kruijswijk de Tour ziet verlaten. De Nederlander breekt bij een val zijn sleutelbeen en wordt uiteindelijk met een ambulance afgevoerd. Van hem hoeft Vingegaard geen hulp meer te verwachten, tijdens de warme dagen die in de Pyreneeën nog zullen volgen.