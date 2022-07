Kind doodgestoken in Rotterdam, 22-jarige verdachte aangehouden

In Rotterdam is een kind om het leven gekomen door een steekincident. Dat meldt de politie zondagmiddag. Een 22-jarige militair uit Rotterdam is aangehouden, bevestigt de Koninklijke Marechaussee aan NRC. Omdat de verdachte militair is, neemt de Marechaussee het onderzoek van de politie over.

Het kind is na het steekincident nog naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar aan de verwondingen. Hoe oud het kind is, kan de woordvoerder van de Marechaussee niet zeggen. Ook is niet bekend wat de relatie is tussen het slachtoffer en de verdachte.

Het incident vond plaats aan de Wolphaertsbocht in de wijk Charlois in Rotterdam-Zuid. In de woning vindt sporenonderzoek plaats.