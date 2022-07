Jonkies geven Oranje Leeuwinnen een nieuwe impuls

Op een snikhete avond in Sheffield vormde het oude stadion Bramall Lane het decor van een film met een ontknoping waar de hoofdrolspelers kort na de wedstrijd nog van moesten bijkomen: het ongeloof was af te lezen op de gezichten van de Nederlandse voetbalsters. Terwijl ze de pers te woord stonden, klonk buiten het gejuich van de meegereisde fans die het team opwachtten bij de bus. Hun geduld was aardig op de proef gesteld, totdat Nederland in een knotsgek laatste kwartier, met vers geschut vanaf de bank, over de Zwitsers heen walste. Het resultaat van het slotoffensief: 4-1.

Het was de avond waarop het nieuwe Oranje eindelijk zijn gezicht toonde, met een mengeling van oudgedienden en jong talent. Hoewel bondscoach Mark Parsons tegen Zwitserland in eerste instantie teruggreep op zijn vertrouwde basisopstelling, met Aniek Nouwen, hersteld van een enkelblessure, en Jackie Groenen, terug na een positieve coronabesmetting.

Na een matige eerste helft, waarin beide teams elkaar in evenwicht hielden, barstte in de tweede helft de strijd los. Het was Luana Bühler die Nederland in het zadel hielp door de bal in eigen doel te koppen na een inzet van Stefanie van der Gragt uit een corner van Sherida Spitse. Nederland kon vijf minuten genieten van de voorsprong voordat Zwitserland op gelijke hoogte kwam.

Oranje ontsnapte zelfs aan een achterstand, dankzij Daphne van Domselaar, die een heldenrol vervulde. „Ik zeg het niet snel, maar ik denk dat ik vandaag belangrijk ben geweest”, zei de jonge keeper na afloop. „Of ik Nederland in het EK heb gehouden? Dat weet ik niet. Als we niet die vier doelpunten hadden gemaakt, had het anders kunnen lopen.”

Die doelpunten had Nederland mede te danken aan Victoria Pelova en Romée Leuchter, die haar EK-debuut bekroonde met twee treffers. „Ik had niet eens verwacht dat ik erin zou komen. Ik moest warmlopen, maar ja, dat doe ik wel vaker. En nu sta ik hier, op misschien wel de avond van mijn leven”, zegt Leuchter.

Van zenuwen lijkt, ondanks de onervarenheid, bij de meeste jonkies geen sprake. Esmee Brugts mocht weer speelminuten maken in haar achtste interland. Ze draaide haar directe tegenstander dol en is met haar onbevangenheid en flamboyante stijl hard op weg om de nieuwe publiekslieveling te worden van Oranje,

Die onbevangenheid is de kracht van het elftal, vindt Kerstin Casparij, die ook weer in mocht vallen. „Meiden staan juist te popelen om erin te komen”, zei Casparij. „Iedereen zit vol energie op de bank, klaar om in te vallen. Dat voel je.”

Qua aantal interlands achter hun naam – Van Domselaar speelde er vier, Casparij elf, Brugts acht – zijn ze nog mijlenver verwijderd van ervaren krachten als Spitse (205), Daniëlle van de Donk (129) en Dominique Janssen (87). Van scheve gezichten is geen sprake. „Ik vind het juist mooi voor de meiden die erin komen, dat ze eindelijk kunnen laten zien hoe goed ze zijn”, zegt Janssen.

Maandenlang proces

Aan het vormen van een eenheid binnen het team is een maandenlang proces voorafgegaan. Ervaren speelsters gave aan dat het aan hen was om de jonkies door het toernooi te leiden. „We hebben een rol als mentor”, sprak Vivianne Miedema tijdens de voorbereiding in Zeist. Ook zei ze dat er veel respect is voor de jonge meiden en dat het een goed teken is dat er nieuw talent doorstroomt. „Het niveau van deze groep ligt hoger dan tien jaar geleden.”

„We ondersteunen ze omdat we meer ervaring hebben”, zei Spitse in aanloop naar het duel tegen Zwitserland. „Maar hoe ze het zelf oppakken, is ook knap.” Het had Parsons naar eigen zeggen „kippenvel” gegeven hoe de oudgedienden deze rol op zich hadden genomen. „In februari zeiden ze: ‘dit is de nieuwe realiteit’. Ze zijn met speelsters gaan zitten om hun ervaringen te delen en advies te geven, al spelen die op dezelfde positie.”

De professionalisering van het vrouwenvoetbal heeft ervoor gezorgd dat de stap voor een nieuwe generatie om in te stromen op het hoogste niveau kleiner is dan voorheen. Speelsters in jeugdelftallen van Oranje krijgen steeds meer aandacht en de organisatie eromheen is vergelijkbaar met die bij de nationale ploeg. „Bovendien kennen we elkaar allemaal al erg goed”, zegt Casparij. „Dat schept een band.”

Miedema ontbreekt

Het behalen van de kwartfinale is ook de prestatie van een team dat zich niet uit het veld liet slaan door het vertrek van de geblesseerde aanvoerder Sari van Veenendaal, de kwetsuur bij Aniek Nouwen en de coronabesmettingen bij Groenen en topscorer Vivianne Miedema – die laatste zit nog altijd in isolatie. „We zullen haar ongetwijfeld trots hebben gemaakt”, zei Groenen over Miedema, die net als in de wedstrijd tegen Portugal afgelopen woensdag, ook tegen Zwitserland ontbrak. „Maar ik weet hoeveel pijn het doet om toe te moeten kijken.”

Met plaatsing voor de kwartfinale is de kans groot dat Miedema nog in actie komt. In die kwartfinale, die wordt gespeeld op zaterdag 23 juli in Rotherham, wacht Frankijk. Die ploeg maakte op dit EK een sterke indruk en was na twee wedstrijden al zeker van de eerste plaats in groep D. Het nieuwe Oranje staat voor een zware opgave.