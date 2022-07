Jessica Schilder pakt brons met nationaal record bij kogelstoten WK atletiek

Jessica Schilder heeft zaterdagnacht tijdens de wereldkampioenschappen atletiek in het Amerikaanse Eugene opnieuw een Nederlands record neergezet. Bij haar WK-debuut greep de 23-jarige Volendamse brons op het onderdeel kogelstoten, met een afstand van 19,77 meter in twee van de zes pogingen. De Canadese Sarah Mitton noteerde dezelfde afstand, maar haar tweede stoot was minder ver en dus ging het brons naar Schilder. Het is de tweede medaille voor de Nederlandse atletiekploeg dit WK: op de openingsdag pakte de estafetteploeg op de 4×400 meter gemengd zilver.

De 27-jarige Amerikaanse Chase Ealey pakte de wereldtitel met een stoot van 20,49 bij haar eerste poging. De 33-jarige Chinese olympisch kampioen en titelhouder Lijiao Gong bleef steken op 20,39 meter, eveneens bij de eerste poging, en won daarmee het zilver.

Schilder is dit jaar internationaal doorgebroken. In maart veroverde ze eveneens een bronzen medaille, met een afstand van 19,48 meter op de WK indoor in het Servische Belgrado. En bij de NK in Apeldoorn eind juni noteerde ze 19,68 meter, om datzelfde Nederlandse record deze zaterdag aan te scherpen.

De Volendamse is de eerste Nederlandse vrouw die een kogelstootmedaille op de WK atletiek verovert. Bij de mannen ging Rutger Smith haar voor. De Groninger greep tijdens het WK van 2005 in het Finse Helsinki een zilveren medaille en behaalde brons op het WK van 2007 in het Japanse Osaka.