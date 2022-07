Het Midden-Oosten is natuurlijk een en al autoritair bewind en repressie maar er zijn gradaties. Vandaag wil ik het in dit verband met u hebben over de islamitische republiek Iran, waar opperste leider Khamenei iedereen die de autoriteiten dwars zit op niet mis te verstane manier de wacht heeft aangezegd. In een onheilspellende toespraak op 28 juni verwees hij naar het jaar 1981, de beginfase van de oorlog tegen Irak, toen massa-executies van tegenstanders begonnen. „Vandaag zijn hetzelfde bewind en dezelfde wet van kracht, en God in het jaar 2022 is dezelfde God die hij in 1981 was.”

En ik kan u verzekeren, dat is geen liefhebbende God.

De aanleiding: door Amerikaanse sancties plus wanbeleid en corruptie is de economische situatie vrij rampzalig. Die leidt tot talrijke stakingen en straatprotesten. Van tijd tot tijd worden die naar huis geslagen of geschoten, waarna ze opnieuw beginnen. De afgelopen maanden gaat het met name om demonstraties van onderbetaalde docenten en gepensioneerden, om protest tegen stijgende voedselprijzen en om een publieke woede-uitbarsting over het instorten van een gebouw in Abadan, waarbij 41 doden vielen en waarvan een corrupte overheid de schuld krijgt.

Aanvankelijk, op 12 juni, liet Khamenei zich nog van een ongewoon milde kant zien. In een toespraak riep hij de burgers op „zich te beheersen, geduldig te zijn en hun hoop te vestigen op de toekomst”. Maar de burger heeft allang geen vertrouwen meer in de toekomst en protesteerde door. Dat baart de leiding grote zorgen nu een deal met de VS over het nucleaire akkoord en daaruit voortvloeiende sanctieverlichting uitblijven; anders kan ik Khameneis toon op 28 juni niet verklaren.

1981 was een moeilijk oorlogsjaar tegen de Iraakse agressor – 2022 is kennelijk ook een moeilijk oorlogsjaar, nu tegen de buitenlandse vijand die in Washington zetelt en van alles wat in Iran fout gaat de schuld krijgt. In 1981 werden politieke partijen verboden, de eerste stappen gezet naar de verplichte hoofddoek en tegenstanders tegen de muur gezet. Het twee jaar oude regime, toen onder ayatollah Khomeiny, maakte van de oorlog gebruik om zijn macht te consolideren.

Het is ook nu niet bij woorden gebleven. Onder anderen zijn drie bekende filmmakers gearresteerd, Mohammad Rasoulof, Mostafa Aleahmad and Jafar Panahi, evenals ex-onderminister en prominent hervormer Mostafa Tajzadeh. Tajzadeh heeft op televisie gezegd dat hij niet meer in de islamitische republiek gelooft – wat de autoriteiten „leugens” noemden „met de bedoeling onrust te zaaien bij het volk”. Er zijn tientallen baha’i’s opgepakt, leden van een zwaar vervolgde religieuze minderheid.

Vrouwen zijn altijd al de klos: hoofddoek (hejab) op, figuurverhullende jas aan, dit mag niet, dat mag niet. Maar regels slijten, en wie van u in Iran is geweest weet dat de hoofddoek vaak een flintertje is geworden en de jas een jasje. In het verlengde van Khameneis toespraak kondigde de ultraconservatieve president Raisi nu nieuwe, strikte kledingregels af, dat wil zeggen méér hoofddoek en meer zedenpolitie op straat. Dat ontketende op de officiële Nationale Dag van Hejab en Kuisheid op 12 juli een tegencampagne van vrouwen op sociale media onder de hashtag #No2Hijab. De autoriteiten zagen het als een actie van buitenlandse inlichtingendiensten.

Het enige hoopgevende is dat 1981 ook weer voorbijging.

Carolien Roelants is Midden-Oostenexpert en scheidt op deze plaats elke week de feiten van de hypes.