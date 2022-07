Grootschalige evacuaties door bosbranden in Zuid-Europa

De bosbranden in Zuid-Europa, die gepaard gaan met een extreme hittegolf, zijn nog niet ten einde. Tot nu toe zijn duizenden hectares bos verwoest in Spanje, Portugal, Frankrijk, Kroatië en Turkije. Hoewel er tot nu toe geen mensen overleden als direct gevolg van de branden, zijn er de afgelopen dagen in Portugal en Spanje honderden mensen aan de hitte bezweken.

In het zuidwesten van Frankrijk zijn na zes dagen brand volgens persbureau AP meer dan 16.000 mensen geëvacueerd. In de omgeving van Bordeaux woeden twee grote branden, waardoor al 11.000 hectare bos is weggevaagd. Door de hoge temperaturen en de droogte is het vuur moeilijk onder controle te krijgen.

In Spanje woeden verspreid over het hele land meer dan dertig bosbranden. Het Spaanse ministerie van Defensie zegt volgens persbureau AP dat een groot deel van de beschikbare blusvliegtuigen is ingezet. De branden bevinden zich veelal in ruig, heuvelachtig gebied dat voor grondpersoneel moeilijk te bereiken is. Ook in Spanje zijn duizenden mensen geëvacueerd.

Een helikopter probeert een brand in de Spaanse gemeente Jerte te blussen. Foto Isabel Infantes/Reuters Brandweerlieden proberen een brand in de buurt van Louchats in de Gironde onder controle te krijgen. Foto Sarah Meyssonnier/Reuters Een helikopter loost water boven een bosbrand in het Sierra de Mijas-gebergte in de provincie Spaanse Malaga. Foto Jorge Guerrero/AFP De brandweer bestrijdt een brand in het noorden van Portugal. Foto Patricia De Melo/AFP

Het aantal branden in Portugal was even gedaald, maar is zondag weer gestegen. Volgens het Portugese Jornal de Notícias zijn er in Portugal zondag vijf nieuwe branden bijgekomen ten opzichte van zaterdag. In totaal zijn er zestien branden, vooral in het noorden en het binnenland, en proberen meer dan duizend brandweerlieden die te blussen.

In het zuidwesten van Turkije werden eerder al duizenden mensen geëvacueerd nadat op woensdag de eerste branden uitbraken. Die zijn volgens de Turkse overheid inmiddels onder controle. In de Kroatische kustplaatsen Zadar en Sibenik zijn ook bosbranden uitgebroken, maar die hebben volgens BBC tot dusver niet tot grootschalige evacuaties geleid.