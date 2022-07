Extreme hitte verwacht in heel Nederland, Vierdaagse schrapt dag één

De eerste wandeldag van de Nijmeegse Vierdaagse, die dinsdag zou beginnen, wordt geschrapt vanwege de verwachte hitte.

Vanaf maandag treedt ook het zogeheten Nationale Hitteplan in werking, zo heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zondag afgekondigd. Het instituut waarschuwt voor smog. Het RIVM adviseert mensen die gevoelig zijn voor smog om binnen te blijven, en zware lichamelijke inspanning te beperken.

Lees ook De Grote Hittegids: met deze tips kom je warme dagen door

Naar verwachting houden de hoge temperaturen tot en met woensdag aan. Dinsdag wordt het het warmst, voorspelt het KNMI, met temperaturen tot boven de 35 graden. Het RIVM adviseert mensen om zich goed in te smeren met zonnebrand, voldoende water te drinken en intensieve beweging te beperken.

De extreme weersvoorspellingen waren voor de organisatie van de Vierdaagse reden om dag één van het wandelevenement te schrappen. Dat betekent dat deze editie zal bestaan uit drie in plaats van vier dagen: van woensdag 20 juli tot en met vrijdag 22 juli. Marsleider Henny Sackers noemt het besluit „historisch”.

‘Situatie slechter dan die in 2006’

De weersomstandigheden zijn dinsdag volgens Sackers „nog slechter dan we in 2006 hebben meegemaakt”. Tijdens die editie van de Vierdaagse, met eveneens temperaturen boven de 30 graden, zijn twee wandelaars overleden.

Vanwege de hitte is het volgens de marsleider „niet verantwoord” om op dinsdag te gaan wandelen. De alternatieven die op tafel lagen, zoals het inkorten van de afstanden of op dinsdag eerder van start gaan, waren „niet toereikend”. De beslissing volgt op overleg tussen het bestuur, de medische dienst, een inspanningsfysioloog, een sportpsycholoog en het Rode Kruis.

Na twee jaar geen Vierdaagse door de coronamaatregelen had „iedereen zich er enorm op verheugd”, reageert de Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls op de persconferentie. Hij zei de teleurstelling te begrijpen, maar het besluit te steunen. De Vierdaagse gaat woensdagochtend om 04.00 uur van start met ruim 42.000 deelnemers.

Lees ook Koersen in veertig graden, daar kun je niet tegenop drinken

De verwachte hitte is niet alleen voor wandelaars een risico. Daarom heeft het RIVM voor het hele land het Hitteplan afgekondigd. Het RIVM maakt zich vooral zorgen om ouderen. „Omdat zij hun lichaamstemperatuur slechter onder controle kunnen houden en minder snel een dorstgevoel hebben.” Ook daklozen, chronisch zieken, mensen met overgewicht en jonge kinderen zijn risicogroepen. Door de hitte kunnen kwetsbaren hoofdpijn hebben, zich moe voelen, of moeite hebben zich te concentreren. Ook kunnen ernstigere gezondheidsproblemen optreden, als uitdroging en een hitteberoerte.

‘Neem paraplu mee in de auto’

Ook Rijkswaterstaat stelt, vanaf 10.00 uur maandagochtend, het zogenoemde hitteprotocol in werking. Dat betekent dat er direct een bergingsauto naar een ongeval of een auto met pech wordt gestuurd. „Hiermee voorkomen we dat mensen langer dan nodig in de hitte op het warme asfalt staan”, aldus Rijkswaterstaat.

De organisatie adviseert automobilisten „voldoende flesjes (koud) water” mee te nemen. „Ook als je maar een kort stukje de weg op gaat. De asfalttemperatuur kan op tropische dagen tot boven de 50 graden uitkomen. Als je dan onverhoopt met pech langs de weg komt te staan kun je het al snel erg warm krijgen.”

Lees ook Grootschalige evacuaties door bosbranden in Zuid-Europa

Ook dringt Rijkswaterstaat er bij automobilisten op aan een paraplu mee te nemen. „Dat klinkt misschien gek als het buiten 30 graden en onbewolkt is, maar ook dan kan een paraplu heel goed van pas komen. Langs de weg is weinig schaduw. Als je in tropische temperaturen met pech langs de weg komt te staan biedt een paraplu goede bescherming tegen de zon.”

De hitte die Europa teistert, heeft over grote delen van het continent steedse verregaandere gevolgen. In Spanje en Portugal zijn honderden inwoners in anderhalve week tijd bezweken. Het gaat om 360 hitte-gerelateerde sterfgevallen in Spanje en 238 in Portugal; overwegend ouderen met onderliggende kwalen. Spanje noteerde afgelopen weekend op plekken meer dan 45 graden Celsius. Daar zorgt de hitte voor extreme droogte, die vervolgens tot branden leidt. Nabij toeristentrekpleister Mijas woedt een natuurbrand die drieduizend inwoners en toeristen tot evacuatie dwong. In Portugal, waar de temperaturen na recordhoogtes inmiddels iets lijken terug te lopen, hebben branden zo’n 25.000 hectare natuurgebied verwoest. In Frankrijk worden voor begin deze week piektemperaturen van boven de 40 graden verwacht. In de Zuidwest-Franse regio Gironde is het aantal evacuees dat op de vlucht is voor natuurbranden opgelopen tot zo’n 16.000. De vlammen hebben in die regio inmiddels zo’n tienduizend hectare aan natuurgebied verwoest. Ook in Kroatië en Turkije woeden bosbranden. De Britse regering heeft na een noodvergadering zaterdag voor het eerst een ‘rood’ hitte-alert laten uitgaan; het land houdt maandag en dinsdag rekening met 40 graden Celsius, ruim boven het in 2019 gevestigde hitterecord van 38,7 graden.

Lees ook Airco-reparateur in Delhi doet goede zaken, maar werkt zelf in de hitte