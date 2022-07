Derde wereldtitel op rij voor Nederlandse hockeysters na winst op Argentinië

De Nederlandse vrouwenploeg is voor de derde keer op rij wereldkampioen hockey geworden. De finale tegen Argentinië werd met 3-1 gewonnen. Maria Verschoor, Frédérique Matla en Felice Albers scoorden voor de Nederlandse ploeg.

In het tweede kwart van de wedstrijd opende Verschoor de score en al snel maakte Matla er 2-0 van. Het Nederlandse elftal kwam via Albers op 3-0, waarna Argentinië via Agustina Gorzelany de eer redde voor haar land. Vorig jaar speelde Nederland in de finale ook al tegen Argentinië en ook toen eindigde de finale in 3-1.

De Nederlandse vrouwenploeg heeft nu twaalf wereldtitels gewonnen. De finale tegen Argentinië is de laatste wedstrijd van interim-bondscoach Jamilon Mülders. Mülders was de tijdelijke opvolger van Alyson Annan, die vorig jaar werd ontslagen na een geschil met de hockeybond. Paul van Ass wordt als nieuwe bondscoach de opvolger van Mülders.