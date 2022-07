De arrestatie van drugsbaron Caro Quintero is een Mexicaans cadeautje aan Biden

Op de Ten Most Wanted List van de FBI stond Rafael Caro Quintero jarenlang eenzaam aan de top. Voor de meeste voortvluchtige criminelen op die bekende lijst looft de Amerikaanse recherche 100.000 dollar tipgeld uit. Voor de Mexicaanse drugsbaas lag dat bedrag tweehonderd maal hoger: 20 miljoen dollar voor „informatie die leidt tot de arrestatie of veroordeling van Rafael Caro Quintero”, beloofde zijn opsporingsaffiche, tot afgelopen vrijdag.

In de bergen van de westelijke Mexicaanse deelstaat Sinaloa werd de nu 69-jarige Caro Quintero uit de bosjes getrokken, nadat een speurhond van de marine hem bij een zoektocht op het spoor was gekomen. Daarmee kwam een eind aan een negen jaar lange vlucht voor de Mexicaanse, maar vooral de Amerikaanse autoriteiten, die de relatie tussen beide landen lang onder druk zette.

Hoewel de drugsbaas allang niet meer zo machtig is als in de jaren zeventig en tachtig – toen hij met het door hem opgerichte Guadalajara-kartel grote partijen wiet, heroïne en cocaïne naar de VS smokkelde – waren de noorderburen zeer gebrand op zijn arrestatie en uitlevering. Caro Quintero gaf in 1985 opdracht tot de moord op Enrique ‘Kiki’ Camarena. Deze undercoveragent van antinarcotica-agentschap DEA was geïnfiltreerd in het Guadalajara-kartel en hielp de Mexicaanse autoriteiten een jaar eerder een enorme wietplantage op te rollen.

Omstreden vrijlating

De moord op de DEA-agent zette de Amerikaans-Mexicaanse verhoudingen ernstig onder druk. Caro Quintero ontvluchtte het land door Mexicaanse autoriteiten om te kopen, maar werd later dat jaar alsnog opgepakt in Costa Rica. In Mexico werd hij veroordeeld tot veertig jaar cel voor de moord op Camarena. Hiervan had hij 28 jaar uitgezeten toen een rechter in de staat Jalisco hem in 2013 vervroegd vrijliet wegens een veronderstelde vormfout: middenin de nacht kon hij zo de gevangenis uit lopen. Het Hooggerechtshof zou het besluit van de lagere rechter vernietigen, maar toen was Caro Quintero al spoorloos verdwenen.

De oprichter van het Guadalajara-kartel was in de jaren tachtig de eerste drugsbaas die miljardair (in dollars) werd met zijn handel

De Amerikanen lieten het er nimmer bij zitten en bleven Mexico de afgelopen jaren onder druk zetten hem opnieuw vast te zetten. De arrestatie van vrijdag komt dan ook op een bijzonder moment: enkele dagen eerder was de Mexicaanse president Andrés Manuel López Obrador (bijnaam: AMLO) nog op bezoek bij zijn ambtgenoot Joe Biden in het Witte Huis.

Tijdens dat onderhoud stond ook de bilaterale samenwerking op het gebied van drugs- en misdaadbestrijding op de agenda. De relatie tussen beide buurlanden is op dit vlak altijd gespannen. Mexico is zeer gebrand op zijn soevereiniteit en accepteert niet te veel bemoeienis. Het wijst erop dat er geen drugshandel zou zijn zonder Amerikaanse vraag en klaagt over de lakse wapenwetten in de VS, waardoor Mexicaanse criminelen met hun narcodollars zwaar wapentuig kunnen inslaan in het buurland. In december nam Mexico een wet aan die bewegingsvrijheid van de DEA in het land inperkt.

De VS zien juist de endemische corruptie in Mexico als groot obstakel bij de bestrijding van de drugshandel en Caro Quintero als een berucht voorbeeld hiervan. Zijn vrijgeleide uit de cel kocht hij, zoals hij al zijn hele loopbaan autoriteiten omkocht. In de jaren tachtig stond hij bekend als de eerste kartelbaas die miljardair (in dollars) werd dankzij de export van verdovende middelen naar de VS. De Mexicaanse pers berichtte destijds zelfs over zijn aanbod aan de toenmalige regering om de hele staatsschuld af te betalen, als zij hem maar met rust zou laten.

Gevoeligheden

De Amerikaanse justitie wil Caro Quintero vervolgen voor enkele drugstransporten in 2018 en 2019 maar vergeleken met de huidige generatie topnarco’s blijft hij een relatief kleine speler. Met zijn arrestatie en waarschijnlijk snelle uitlevering aan de VS, doet AMLO dan ook vooral de regering-Biden een plezier.

Caro Quintero werd onder zware bewaking overgebracht naar de Altiplano-gevangenis in Midden-Mexico. Foto José Mendez/EPA

De relatie tussen beide landen blijft echter ook na deze arrestatie gevoelig, bleek ook vrijdag. Zo had Washington enige moeite om het Mexicaanse cadeautje netjes in ontvangst te nemen. DEA-topvrouw Anne Milgram gaf een juichende mediaverklaring uit waarin ze prees hoe „onze ongelooflijke DEA-ploeg in Mexico samenwerkte met de Mexicaanse autoriteiten bij de vangst en arrestatie van Rafael Caro Quintero”.

Zulke (claims over) Amerikaanse hulp liggen zeer gevoelig bij de Mexicanen en Bidens ambassadeur in Mexico-Stad moest de DEA-verklaring dan ook snel ‘ophelderen’. „Voor alle duidelijkheid”, zei die, „er nam geen Amerikaans personeel deel aan de tactische operatie die leidde tot Caro Quintero’s arrestatie: zijn aanhouding was het exclusieve werk van de Mexicaanse regering.”