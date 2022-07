Amsterdamse memewijsheden, ofwel een korte introductie in het hoofd van een zoomer

Als je het hoofd van een Amsterdamse jongere open zou kraken, zou je er een fotomapje vol memes van de Instagramaccount Nek_deze vinden. Een tijdje terug belandde ik op de memepagina van Mack Meijer (21) uit Amsterdam-West. Wat ik er zag was een tentoonstelling over het leven van de hedendaagse jonge Amsterdammer. Of zoals hij het noemt aan de telefoon: „Moderne tegelwijsheden voor jonge mensen uit Amsterdam, over gedeelde ervaringen en wat er in de stad gebeurt.” Zijn inspiratie haalt hij uit de „geniale dingen” die zijn vrienden om hem heen zeggen.

De doelgroep van zijn account is breed genomen mensen tussen de 15 en 25 jaar. En ondanks dat vele plaatjes over Amsterdam gaan, kom ik steeds vaker de memes van Nek_deze tegen in de stories van mensen uit andere steden. „Het [account] is ook leuk als je niet uit Amsterdam komt, maar je snapt meer als je er wel vandaan komt.”

Generatie Z, de groep die Meijer noemt, denkt grotendeels in memes: grappen in de vorm van plaatjes of filmpjes die veelvuldig worden gedeeld, gemanipuleerd en geïmiteerd op het internet. Niet zo gek, want voor de generatie die online is opgegroeid, is het internet niet iets náást het gewone leven, maar een integraal onderdeel daarvan.

Dus om de zoomer (lid van Generatie Z) te begrijpen, moet je zijn met ironie doordrenkte taal in de memes nog weten te ontcijferen. Als meme-redacteur die tot diezelfde generatie behoort, help ik je graag op weg om niet helemaal met een hoofd vol vraagtekens naar Instagram-accounts als deze te kijken.

A. van ACTA fissa: ACTA is een grootschalige creatieve woon- en werkruimte met een 24-uur club, eetcafé en cultureel podium in Amsterdam Slotervaart. Fissa is straattaal voor ‘feest’ of ‘’feestje’. Je hoort jongeren over heel Nederland het woord gebruiken. ACTA staat bekend om zijn chaotische en grimmige feestjes waar veel alcohol en drugs worden gebruikt. Meijer: „Het gebouw waar alle muren zijn ondergetekend lijkt op een kraakpand waar voor mijn gevoel volledige anarchie heerst.”

„ACTA fissa rond zeven uur ‘s ochtends is hoe ik me de zevende laag van hel voorstel.”

B. van 101Barz-sessie: 101Barz is een Nederlands online muziekprogramma van BNN. Het wordt gepresenteerd door Rotjoch (Angelo Diop) uit de Amsterdamse Bijlmer. In het programma verschijnen zowel bekende als onbekende hiphopartiesten die een ‘sessie’ rappen over uiteenlopende zaken zoals het straatleven in Amsterdam; geld of succes.

„Fuck Sesamstraat. M’n kind gaat 101Barz-sessie zien voor het slapen gaan.”

C. van Chappen: Chappen is straattaal voor iets eten.

„leuk date-idee: dertig gram truffels chappen en vervolgens verdwalen in de infrastructurele nachtmerrie die Station Sloterdijk is."

N. van Nek_deze: in de Bijlmer wordt door sommigen een straattaal gesproken waarin woorden worden omgedraaid. Nek is in die context dan het woordje ‘ken’ omgedraaid. Als je een meme naar een vriend zou doorsturen, zou je erbij vragen: nek je deze? Ken of begrijp je dit?

V. van Vape: de e-sigaret - oftewel vape - is erg populair onder jongeren. Op feestjes en sociale media kom je veel zoomers tegen met een stijlvolle e-sigaret in hun hand.

„Eén traantje wegpinken als je vape op is.”