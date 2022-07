Airco-reparateur in Delhi doet goede zaken, maar werkt zelf in de hitte

In de kleine vierkante zitkamer van Nidhy Aneja (43) klinkt een aanhoudend laag gezoem. „Als ik na mijn werk thuiskom, is het hier heet! Vreselijk. Het eerste wat ik doe, is de airco aanzetten. Pas als het gaat suizen, kan ik ontspannen. Dan wordt het beter.”

Aneja, secretaresse bij een IT-bedrijf en gekleed in een lange, luchtige jurk, lacht om haar eigen zucht naar verkoeling. Deze zomer in New Delhi is er geen dag geweest dat haar airconditioning niet bromde – totdat het ding, bevestigd boven een raam naast de voordeur, vorige maand plotseling niet meer werkte. „Mijn man en ik wisten niet hoe snel we een reparateur moesten zoeken.”

Veel Indiërs kunnen niet meer zonder airco. In de hoofdstad New Delhi loopt de gemiddelde temperatuur ’s zomers steeds hoger op, tegenwoordig tot boven de 40 graden Celsius. Volgens het onafhankelijke Indiase onderzoeksbureau Centre for Science and Environment is deze zomer tot nu toe de tweede heetste sinds 2010. Landelijke media besteedden de afgelopen maanden veel aandacht aan de hittegolven die elkaar in maart en april opvolgden in het noorden en westen.

In India’s grote steden wordt nog te weinig beleid gevoerd om de opwarming tegen te gaan, waarschuwt het onderzoeksbureau, terwijl juist tussen warmte-vasthoudende gebouwen en betonnen constructies ‘hitte-eilanden’ ontstaan. Burgers moeten zelf voor hun verkoeling zorgen. Dat leidt tot recordverkopen van airco’s, naar schatting vijf miljoen per jaar. Zo’n 24 procent van de Indiase gezinnen beschikt nu over minstens één airconditioner, of een goedkopere luchtkoeler.

Acht uur per dag

Aneja’s gezin heeft er twee: één in de woonkamer en één in de slaapkamer. „Toen ik jong was, hadden we genoeg aan de ventilatoren aan het plafond”, zegt ze. En ja, ze maakt zich zorgen over de stijgende temperaturen – die mede door al die airco’s alleen maar verder zullen stijgen. „Maar wij hebben uiteindelijk weinig invloed op de verandering van het klimaat. We kunnen alleen proberen onze eigen omgeving prettig te houden.”

De acht uur die de airco dagelijks door het driekamerappartement van Aneja blaast, kost haar veel geld. ’s Zomers is haar elektriciteitsrekening twee keer zo hoog. Haar man Ahmet (45, autoverkoper) vist de administratie uit een map op de koffietafel. In januari betaalden ze iets minder dan 4.000 roepies (bijna 50 euro), vorige maand bedroeg de rekening zo’n 7.200 roepies (90 euro). Steeds meer mensen kunnen zich dan wel een airco veroorloven, weet Ahmet (bijvoorbeeld omdat je ze in maandelijkse termijnen kunt afbetalen). „Maar ze vergeten vaak dat er nog veel kosten bijkomen, zoals voor gebruik en onderhoud.”

Ik ga gewoon van gekoelde ruimte naar gekoelde ruimte Nidhy Aneja

Eigenlijk hebben beide airco’s in het huis van Aneja ieder jaar een onderhoudsbeurt nodig. Dat komt door het frequente gebruik ervan, maar ook door een ander milieuprobleem waarmee New Delhi kampt: de vervuilde lucht. Die tast volgens reparateurs de leidingen en aansluitingen van airco’s aan, waardoor lekkages ontstaan en ze minder goed werken. Bij Aneja kan dat onderhoud lang niet elk jaar uit. De airco’s hangen er nu vijf jaar. De garantie is inmiddels verstreken.

Duur onderhoud

Techneut Kalu Chaudhry kan een lek in een pijp in twee uur repareren, vertelt hij trots in zijn kleine, groezelige werkplaats. „De zomer is goed voor de zaken. Ik kan niet eens bijhouden hoeveel klussen ik heb.” Vandaag is het een zondag, maar er wordt gewoon gewerkt. Voor hun airco dulden klanten geen uitstel, zegt hij. Tussen bundels koperen pijpen staan nog twee airconditioners (en een koelkast) te wachten op een beurt. Die apparaten zal Chaudhry straks per riksja naar hun eigenaren terugbrengen. ’s Winters heeft hij andere klussen, dan doet hij elektra.

Kalu Chaudhry in zijn werkplaats.

Een Indiaas peilingbureau concludeerde onlangs dat voor tweederde van de eigenaren van witgoedapparaten een jaarlijks onderhoudscontract bij de fabrikant van hun airco of koelkast, te duur is. Zij zoeken hun heil bij een klusjesman zoals Chaudhry, die vaak veel goedkoper is. In de oude, ommuurde wijk Daryaganj gaan deze AC-guys op zoek naar goedkope benodigdheden voor hun onderhoudsklussen. In de nauwe straatjes worden op de ene na de andere gevel vries-, koel- en airco- onderdelen aangeprezen: van pijpleidingen tot lasapparaten en oude handboeken.

Op kleine balkonnetjes, brandtrappen of op de stoep staan in de wijk de vele koelmachines zelf – vaak nog een tandje harder loeiend dan in de woonkamer van Aneja. Terwijl de reparateurs hun diensten aanbieden, krijgen voorbijgangers een vlaag hete lucht in hun gezicht. De apparaten blazen niet alleen koude lucht naar binnen, maar ze moeten hun warmte ook ergens kwijt.

Volgens onderzoeksbureau CSE dragen al die airco’s daarmee bij aan de opwarming van de stad. In de nauwe straatjes van Delhi blijft de warme lucht vaak lang hangen. ‘Koeling uitzetten’, heeft een bloemenverkoper in de wijk op zijn kraam geschreven: „Zelfs als de zon al weg is, voel ik nog de warmte”, klaagt hij. „Van de airco’s en andere machines, maar ook van auto’s die geparkeerd staan met de motor aan, zodat de airco aan blijft.”

Maar Ajena kan zich een leven zonder airconditioning niet meer voorstellen. „Ik ben liever niet eens meer op straat. Ik ga gewoon van gekoelde ruimte naar gekoelde ruimte. Je lichaam went eraan, en dan wil je niet meer terug.”

En de meerderheid van de Indiërs zonder airco dan? Reparateur Chaudhry haalt zijn schouders op. „Die weten niet beter.” Hij wijst om zich in heen in zijn nauwe werkplaats: geen airconditioning, thuis evenmin. „Die aan de muur is van een klant. Ik had geen plaats meer op de werkbanken en heb ’m opgehangen. Maar hij is niet aangesloten, morgen moet de klus af zijn. Ik werk gewoon met de hitte.”