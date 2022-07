300 asielzoekers sliepen zaterdagnacht buiten in Ter Apel, hoogste aantal in jaren

Tussen de 250 en 300 asielzoekers hebben de nacht van zaterdag op zondag buiten het aanmeldcentrum in Ter Apel moeten door brengen. Dat meldt het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Het is volgens het COA uitzonderlijk dat zoveel mensen buiten moeten slapen vanwege de drukte in Ter Apel.

Sommige asielzoekers konden zaterdagavond nog naar noodlocaties gebracht worden, maar er bleven nieuwe mensen bijkomen. Enkele asielzoekers zouden er ook voor hebben gekozen niet naar een noodopvang te gaan uit angst hun afspraak met Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) in Ter Apel te moeten missen. Of in de nacht van zondag op maandag weer asielzoekers buiten moeten slapen, is nog onduidelijk.

De drukte in het aanmeldcentrum in Ter Apel is niet nieuw; er is al maanden sprake van een gebrek aan slaapplekken voor asielzoekers, die zich eerst in het aanmeldcentrum moeten registreren voordat ze naar een asielzoekerscentrum gaan. Omdat de doorstroom van vergunninghouders in asielzoekerscentra naar woningen langzaam verloopt, moeten asielzoekers langer in Ter Apel blijven. Door het ontstane tekort aan slaapplekken sliepen de afgelopen weken al tientallen asielzoekers buiten.

Onder meer het Rode Kruis wil voorkomen dat mensen de komende nacht weer buiten moeten doorbrengen. Volgens RTV Noord worden noodopvanglocaties in Zuidbroek en Stadskanaal in gereedheid gebracht en gaat de hulporganisatie ervan uit dat daarmee voldoende slaapplekken zijn.

Om de aanhoudende drukte en het tekort aan slaapplekken tegen te gaan, zoekt het Rijk naar mogelijkheden om een tweede aanmeldcentrum in Nederland te openen. Begin juli werd bekend dat deze tweede locatie geopend moet worden in het dorp Bant, vlakbij het asielzoekerscentrum in Luttelgeest in Flevoland. In dit tweede aanmeldcentrum moeten tot driehonderd opvangplekken gereed worden gemaakt.