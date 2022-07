Zilver voor Nederlandse estafetteploeg 4×400 meter gemengd op WK atletiek

De Nederlandse estafetteploeg heeft een zilveren medaille gepakt bij de wereldkampioenschappen atletiek in het Amerikaanse Eugene. Liemarvin Bonevacia, Lieke Klaver, Tony van Diepen en Femke Bol liepen in de finale op de 4×400 meter gemengd met 3.09,90 een Nederlands record. Het goud ging naar de Dominicaanse Republiek.

Nederland, bij de laatste Zomerspelen in Tokio nog vierde op het onderdeel, moest in het begin van de race de Dominicaanse Republiek en de Verenigde Staten laten gaan. Dankzij een eindspurt van laatste loper Bol konden de Amerikanen nog worden ingerekend. Het verschil met de winnende Dominicanen bedroeg op de streep 8 honderdsten van een seconde.

De laatste jaren maakt Nederland flinke stappen op de estafettenummers. De mannenploeg pakte al zilver op de Spelen van Tokio en won de Europese indoorkampioenschappen. Op de gemengde estafette was tot nu toe nog geen medaille gehaald.

Bij de Amerikanen liep sprintgrootheid Allyson Felix de laatste race van haar carrière. De 36-jarige won in totaal elf medailles op vijf verschillende Olympische Spelen (7 goud, 3 zilver, 1 brons), waarmee ze de succesvolste vrouwelijke atlete aller tijden is op het mondiale toernooi. Haar bronzen plak in Eugene is voor Felix haar negentiende WK-medaille.