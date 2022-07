Vrij, vrijer, vrijst!

De afgelopen jaren kreeg je in de rubriek Vrij een inkijkje in de hobby's van de Nederlander. Hobby's die veel verdergaan dan voetballen of schilderen. Ook in 2022 zagen we door de lens van Folkert Koelewijn hoe mensen al sjoelend, zweefvliegend, kalligraferend en duikend hun vrije tijd besteden, en lazen we deze passies beschreven door Manouk van Egmond en Sanneke van Hassel. De rubriek is nu ten einde, maar we kijken in deze fotoserie nog één keer terug naar de laatste vijftien afleveringen. In september verschijnt bij uitgeverij Flowerdales bovendien een boek met de 52 bijzonderste afleveringen, getiteld Vrij - Wat Nederlanders doen als ze niet werken.