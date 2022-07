Hoelang duurt het heden? Of anders gezegd, wanneer is iets niet meer ‘aan de hand’, maar verleden tijd? Het is een vraag die bij me opkomt na een paar op zichzelf staande voorvallen.

Iemand vroeg of ik Reis naar het einde van de nacht van Louis-Ferdinand Céline had gelezen. „Ik ben er nog in bezig”, zei ik. Ik was erin begonnen, vond het meesterlijk maar nogal intens, en ik had het even weggelegd voor iets anders. Elk moment kon ik de draad weer oppakken. Alleen, bedacht ik nu: het ‘even wegleggen’ gebeurde in juni 2009, en sindsdien had ik het boek niet meer aangeraakt. Kun je, dertien jaar later, nog volhouden dat je ergens ‘in bezig’ bent? Zo niet: wanneer is dat opgehouden?

Nog zoiets: iemand vroeg me of ik aan sport doe. „Ja, ik tennis”, zei ik. Na even nadenken: „Of tenminste, dat deed ik tot ik vijf jaar geleden RSI kreeg. Maar nu wandel ik ieder weekend.” Na weer even nadenken: „Nou ja, dat deed ik eigenlijk vooral in het eerste coronajaar.” Stilte. „Eigenlijk sport ik niet, nee.”

Ik bespreek het fenomeen met mijn zus en haar vriend. „Het heeft vaak met zelfbeeld te maken”, zegt hij. „Ik heb bijvoorbeeld heel lang volgehouden dat ik geen vrienden heb, maar als ik de laatste tijd om me heen kijk blijkt dat niet meer te kloppen.” Zijn vriendenloze zelf is ongemerkt verleden tijd geworden. Mijn zus vult aan dat ze zichzelf lang zag als veel dunner dan ze in feite geworden was, en dat ze foto’s die daar niet mee strookten terzijde schoof als ‘een vertekend beeld’.

Heel lang denk je dat iets de uitzondering is, tot je je realiseert dat het de nieuwe regel is geworden. Ik denk dat ik nog contact heb met vriend X, dat we regelmatig samen een glaasje vermout drinken (dat doe ik alleen met hem). In werkelijkheid heb ik hem al vier jaar niet gezien. Is hij nog steeds ‘iemand met wie ik glaasjes vermout drink’?

Iets soortgelijks zien we in de wereld om ons heen. Ik woon in een land met echte winters en wispelturige zomers; ’s winters ga ik geregeld schaatsen; wat is het toch irritant om achter iemand te fietsen in de sneeuw en niet te kunnen inhalen. Deze dingen voelen als feiten en meningen over mijn huidige leven. Maar wat was de laatste keer dat ik achter iemand fietste in de sneeuw? Toch zeker tien jaar geleden. Zijn die winters dan nog wel ‘aan de hand’? Hoe bepaal je dat?

Het heeft met continuïteit te maken, denk ik. Stel dat ik de vriend met wie ik vermout drink eens in de vijf jaar zou zien: dan zou de huidige situatie niet afwijken van onze routine. Maar we zagen elkaar een stuk vaker. Er is een breuk met de routine, die dus in verleden verandert. Datzelfde kun je zeggen over de echte winters. Die zijn inmiddels zozeer de uitzondering dat ze geen deel meer uitmaken van het heden.

Zo bezien kan een punt in de tijd tegelijkertijd heden en verleden zijn. Ik drink bijvoorbeeld al sinds 2004 elke ochtend drie koppen zwarte filterkoffie. Op koffiegebied is er vanaf dat moment continuïteit; 2004 voelt in die zin als ‘het heden’. Maar veel andere dingen uit 2004 zijn definitief voorbij: tentamens, sigaretten, glazen bier van één euro veertig.

Het is eenvoudig het verleden als zodanig te herkennen als er een duidelijke breuk heeft plaatsgevonden: een verhuizing, een nieuwe baan, een scheiding of nieuwe ontmoeting. Maar bij gebrek daaraan verandert het leven sluipenderwijs, en moet je soms met een schok erkennen dat iets niet meer tot het heden behoort.

Zo is het ook met het Nederlandse zelfbeeld. 2002 was een duidelijke breuk: de moord op Fortuyn en de omslag in het publieke debat. Bij gebrek aan soortgelijke breuken na die tijd zie ik de laatste twintig jaar in politieke zin gewoonlijk als ‘het heden’. Maar stiekem is er wel degelijk veel veranderd, beetje bij beetje. En ineens leven we in een land met twintig Kamerfracties, radicaliserende partijen, een bende bedreigde politici, en een nijpend tekort aan mensen die actief willen worden in de lokale politiek. Een land waar ‘#kutland’ deze donderdag trending was op Twitter. Dit past niet bij het Nederlandse zelfbeeld van een stabiele, goed bestuurde democratie waarin de redelijkheid uiteindelijk wint.

Kunnen we de huidige situatie nog als een uitzondering zien, of is het de nieuwe regel – en is dat ‘heden’ van mij alweer verleden geworden?

Floor Rusman (f.rusman@nrc.nl) is redacteur van NRC

