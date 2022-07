Vakantiedrukte op Europese wegen, bij tankstation Hazeldonk krijgen kinderen tips voor autovermaak

Het is vakantiedruk op de Europese snelwegen deze zwarte zaterdag. Héél lange files blijven uit, maar op meerdere plekken in Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en Frankrijk rijden vakantiegangers zo’n één à twee uur op laag tempo. Fotograaf John van Hamond toog naar een tankstation in het Brabantse Hazeldonk, vlakbij de Belgische grens, om reizigers vast te leggen. Hij trof daar onder anderen MsNosy, die kinderen tips geeft over hoe je je kunt vermaken tijdens de lange autorit.