Parlement Noord-Macedonië stemt in met compromis voor lidmaatschap EU

Het parlement van Noord-Macedonië heeft zaterdag ingestemd met een Frans plan dat toetreding tot de Europese Unie mogelijk moet maken. Dat meldt persbureau Reuters. Het compromis maakt een einde aan langdurige tegenwerking door Bulgarije, dat uit onmin over de vermeende slechte behandeling van de Bulgaarse minderheid in Noord-Macedonië voorkwam dat dat land EU-lid kon worden.

Het Franse voorstel houdt in dat de Noord-Macedonische grondwet vastlegt dat die minderheid dezelfde rechten krijgt en op dezelfde wijze behandeld wordt als andere inwoners. Ook hoeft Bulgarije de Macedonische taal niet officieel te erkennen. 68 van de 120 Noord-Macedonische parlementsleden stemden in met het plan. De oppositie verliet vóór de stemming uit protest de zaal.

Premier Dimitar Kovacevski was wel tevreden met de stemming. „Vandaag openen we een nieuw perspectief voor ons land”, zei hij na afloop. „Vanaf vandaag bewegen we met versnelde tred om ons bij de EU-familie te voegen.” Volgens Kovacevski vindt dinsdag al de eerste ontmoeting tussen zijn regering en de EU plaats. Ook voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen zei zaterdag dat door de stemming in het Noord-Macedonische parlement de weg nu is vrijgemaakt om „spoedig” met onderhandelen te beginnen.

Lees ook: EU vraagt Noord-Macedonië: aanvaard dit compromis voor toetreding

Gevolgen voor Albanië

Het compromis tussen Bulgarije en Noord-Macedonië heeft ook gevolgen voor buurland Albanië, wiens toetreding de EU had gekoppeld aan die van Noord-Macedonië. Premier Edi Rama zei na de uitslag dat hij aankomende maandag meteen een delegatie naar Brussel stuurt om ook gesprekken over toetreding te beginnen.

Noord-Macedonië is al sinds 2005 kandidaat-lid van de EU, maar toetreding werd eerst door Griekenland en toen door Bulgarije gedwarsboomd. De recente toetredingsstappen van Oekraïne en Moldavië voerden echter de druk op Bulgarije op om zijn verzet te staken.

De Bulgaarse omwenteling leidde vorige maand tot grootschalige protesten en droegen bij aan de val van de regering in dat land. Ook in Noord-Macedonië gingen demonstranten de straat op. Volgens hen vormt de deal een bedreiging voor hun taal en identiteit.