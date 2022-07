Honderden Spanjaarden en Portugezen bezweken aan hitte, VK verwacht recordtemperatuur

De hitte die Europa teistert, heeft over grote delen van het continent steedse verregaandere gevolgen. In Spanje en Portugal maakten de autoriteiten zaterdag bekend dat honderden inwoners in anderhalve week tijd zijn bezweken. Het gaat om 360 hitte-gerelateerde sterfgevallen in Spanje en 238 in Portugal; overwegend ouderen met onderliggende kwalen.

Het Verenigd Koninkrijk verwacht, net als Nederland, de hoogste temperaturen begin komende week. De Britse regering heeft zaterdag na een noodvergadering voor het eerst in zijn bestaan een ‘rood’ hitte-alert laten uitgaan; het land houdt voor maandag en dinsdag rekening met temperaturen van rond de 40 graden Celsius. Ruim boven het in 2019 gevestigde hitterecord van 38,7 graden.

De nationale weerdienst van het VK waarschuwde zaterdag dat de verwachte temperaturen zelfs voor gezonde inwoners een ziekte- en sterfterisico met zich meebrengen, aldus persbureau AP. Ook verwacht de regering aanzienlijke vertragingen in het openbaar vervoer, onder meer doordat de hitte de rails aantast, en adviseert de Britten indien mogelijk vanuit huis te werken.

Zuidwest-Frankrijk

Ook in Frankrijk worden voor begin komende week piektemperaturen van boven de 40 graden verwacht. In de Zuidwest-Franse regio Gironde is het aantal evacuees dat op de vlucht is voor natuurbranden opgelopen tot zo’n 14.000. De vlammen hebben in die regio inmiddels zo’n tienduizend hectare aan natuurgebied verwoest.

Verder naar het zuiden toe zijn de temperaturen de afgelopen dagen nóg een stuk hoger opgelopen. Spanje noteerde zaterdag op plekken meer dan 45 graden Celsius. En ook daar zorgt de hitte voor extreme droogte, die vervolgens tot branden leidt. Nabij toeristentrekpleister Mijas woedt een natuurbrand die drieduizend inwoners en toeristen tot evacuatie dwong.

In Portugal, waar de temperaturen na recordhoogtes inmiddels iets lijken terug te lopen, hebben branden zo’n 25.000 hectare natuurgebied verwoest. Vrijdagavond kwam in het noordoosten van dat land de piloot van een vliegtuig om toen hij tijdens het blussen neerstortte.

Beelden van branden – en de brandweer die ze probeert te blussen – in Spanje en Frankrijk: