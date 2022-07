Over Rosanne Hertzberger Iedere week schrijft wetenschapper Rosanne Hertzberger over de raakvlakken tussen wetenschap en het dagelijks leven. Over Rosanne Hertzberger Iedere week schrijft wetenschapper Rosanne Hertzberger over de raakvlakken tussen wetenschap en het dagelijks leven. Ze is initiatiefnemer en bestuursvoorzitter van Stichting Crispatus, waar een vrouwenonderzoekscollectief een vaginaal probioticum ontwikkelt. Sinds 2017 doet ze onderzoek naar het metabolisme van vaginale melkzuurbacteriën in het Systems Biology Lab aan de VU Amsterdam. Eerder was ze als postdoctoraal onderzoeker werkzaam bij de afdeling moleculaire microbiologie van Washington University (St. Louis, Missouri, USA) en deed ze in samenwerking met Nestle Research Center promotie-onderzoek bij SILS, UvA & NIZO Food Research. Ze publiceerde twee boeken: ‘Het Grote Niets – waarom we te veel vertrouwen hebben in de wetenschap’ (2019) en ‘Ode aan de E-nummers -Waarom e-nummers, kant-en-klaar-maaltijden en conserveermiddelen ons leven beter maken‘ (2017). Meer over Rosanne Hertzberger is te lezen op haar site.

Het beeld dat de deportaties vanuit Kamp Westerbork voornamelijk plaatsvonden in veewagons klopt niet. Dat laat Dirk Mulder zien in het nieuwe boek Buitengewone transporten over het afvoeren van vrijwel de gehele Joodse bevolking van Nederland in de Tweede Wereldoorlog. Het boek verscheen afgelopen vrijdag toen het tachtig jaar geleden was dat die eerste transporten uit het kamp vertrokken.

De eerste transporten vonden wel degelijk plaats in „beestenwagens, op slot en zonder WC”, schrijft hij. Maar de Drentse bevolking was erover ontstemd en ook kampcommandant Albert Gemmeker vond dat dat zo allemaal echt niet kon. Hij liet personenrijtuigen komen en later, wanneer die opraakten, liet hij bankjes timmeren in de goederenwagons.

Het is absurd, al die zorg om een zitplaats op weg naar een vernietigingskamp. Verderop in de rit tussen Theresienstadt en Auschwitz bijvoorbeeld, kwamen mensen alsnog in donkere veewagons bovenop elkaar gepropt. Maar zo begon het niet. De Nederlanders zagen veelal keurige taferelen. Gemmeker hield rust in de tent. Zijn voorgangers waren het prototype oorlogsmisdadiger, immer dronken, schreeuwend, ze sloegen en schopten de gevangenen. Onder Gemmeker was er cabaret, sport, dans, theater, zelfbestuur, er werd getrouwd en er was goede gezondheidszorg in het kamp.

Bij de registratie in een verlichte en goed verwarmde zaal was er soep en brood en „vriendelijke dames achter typemachines”. Het staat allemaal beschreven in het proefschrift van Eva Moraal dat werd uitgegeven als boek: Als ik morgen niet op transport ga...

De voorspelbare ophef over het boek van Mulder volgde vrijwel onmiddellijk. Tachtig jaar na dato gebruiken we de Tweede Wereldoorlog als het laatste ultieme ijkpunt van kwaad. Het maakt niet uit welk debat precies, over Covid, de boeren, over immigratie, er is altijd wel iemand die ‘Hitler’ roept of iemand uitmaakt voor bruinhemd, fascist, neonazi. Telkens weer blijken we over een tamelijk eendimensionale as van goed en kwaad te beschikken en die as kunnen we alleen ijken met het ultieme kwaad van de genocide op de Joden.

Personenrijtuigen passen niet in dat plaatje. Mulder maakt Westerbork zachtaardiger dan de Holocaust mag zijn. Het moet beestachtig. Mensonterend. Gewelddadig. Maar wat hij eigenlijk juist laat zien is dat dit soort misdrijven in een beschaving gebeuren. De deportatie van meer dan honderdduizend Joden uit Nederland verliep ordentelijk en gestructureerd, comfortabel zelfs, mede dankzij de behulpzame Nederlandse politie en spoorwegen. Op de perrons was geen sprake van chaos, de treinen vertrokken op tijd. Arts Eddy de Wind beschrijft dat de SS „heel schappelijk” was bij de treinen. Ze „spraken de mensen zelfs moed in, want de Hollanders mochten immers niet te weten komen, hoe ‘hun’ Joden in werkelijkheid behandeld werden”. Alles werd gedocumenteerd en geadministreerd. In het boek van Moraal noemt voormalig koopman Jozef Weisz de humane behandeling van een onmenselijk deportatietransport eigenlijk erger. „Bij Gemmeker ging dat alles ‘Cavalierachtig’. [...] Koelbloedig en met een glimlach op zijn gezicht heeft hij de mensen bedonderd.”

Dirk Mulder, de auteur van dit boek en daarvoor directeur van het Herinneringscentrum Kamp Westerbork, heeft het telkens weer moeten verduren. Vooral vanuit de Joodse gemeenschap heeft het vrijwel continu kritiek geregend en is hij beschuldigd van het verkwanselen en ontheiligen van de nagedachtenis in Westerbork. Het dieptepunt was vlak voor zijn pensioen in 2019, toen hij het idee had geopperd de Nacht van de Vluchteling uit te nodigen om van start te gaan in Kamp Westerbork. Logisch en treffend, omdat het Kamp eerder als vluchtelingenkamp werd ingericht. Maar hij werd verguisd. Hoe durfde hij de heilige grond Westerbork in te zetten om aandacht te vragen voor vluchtelingen uit Syrië of Afghanistan, Jemen of Myanmar?

Dirk Mulder is de man die vanaf de jaren tachtig het Herinneringscentrum heeft opgebouwd en uitgebouwd. Het voormalig kampterrein is een indrukwekkend vlakte, waar je de gruwelen van wat er voor de bewoners volgde na Westerbork bijna kan voelen. Hij tuigde een indrukwekkend educatief programma op waar de bussen met scholieren niet alleen naar Westerbork komen maar de overlevers – waaronder mijn grootouders – de klas in gingen om hun oorlogsverhaal soms voor het eerst te vertellen.

Vanuit de Joodse gemeenschap heeft Dirk Mulder nooit de waardering gekregen die hij verdient. Dat is beschamend.

Rosanne Hertzberger is microbioloog.