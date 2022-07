Ik ben een ‘eendimensionaal’ mens, ‘afhankelijk en versuft’, maar ik heb nog niet de staat van bewustzijn bereikt waarin ik tot dat zelfinzicht zou komen: ik behoor tot de mensen die nog ‘sluimeren’. Het Collectief de Rode Fiets zegt deze diagnose van mij te kunnen stellen dankzij mijn fiets: een VanMoof (NRC 12/7). Om mij en andere VanMoof-bezitters te ‘wekken’ uit onze ‘comfortabele sluimer’ trekken de leden van het collectief er ’s nachts op uit voor een rondje VanMoof-schudden. Bij die manoeuvre rammelen ze de fiets heen en weer totdat het elektronische alarm afgaat, een snerpend geluid dat het gehoor tergt. Dikke kans dat mensen inderdaad worden gewekt, maar ik waag te betwijfelen of de ergernis die dat oproept een effectieve methode is om hen ook ontvankelijk te maken voor de systeemkritiek die de Rode Fietser ermee beoogt. En dat is jammer, want die kritiek is zinnig.

Marcel ten Hooven is redacteur van De Groene Amsterdammer.

In zijn reportage over de acties van het collectief beschreef Daan Heerma van Voss het doelwit als volgt: „De ijzeren greep van het laatkapitalisme, dat systeem gericht op winstmaximalisatie, permanente groei en verspilling”. Volgens Mike, een van de actievoerders van de Rode Fiets, is het cruciale onderscheid tussen het klassieke en het laatkapitalisme dat bedrijven nu meer dan ooit geld verdienen met beeldvorming rond hun merk, imagebuilding.

Naomi Klein, op wie Mike zich baseert, beschrijft in haar boek No Logo (1999) hoe bedrijven nauwgezet een imago rond hun product creëren waarmee zoveel mogelijk mensen zich zullen willen vereenzelvigen. Door dat product doelbewust, zo snel mogelijk te laten verouderen, wekken ze bij hun klanten de begeerte naar het nieuwe model: dat móeten ze hebben.

Onvermoede hoek

Mike en zijn kompanen, voor wie geen van de Nederlandse politieke partijen links genoeg zijn, krijgen steun uit onvermoede hoek. In De groei voorbij (2006) gaf oud-Robecotopman en Telegraaf-columnist Jaap van Duijn een vergelijkbare kenschets van het laatkapitalisme. Hij hekelde de fixatie op permanente groei en kortetermijnwinst, waarvan de strategie om producten te laten verouderen een van de gevolgen is.

Bij de koop van mijn VanMoof veronderstelde ik dat een onderneming die zo’n mooie fiets maakt, ook wel zal hechten aan de duurzaamheid van z’n product

Toen al, dus nog vóór de zelfscan-kassa’s en de onbemande benzinepompen oprukten, voorzag Van Duijn dat bedrijven zoveel mogelijk de menselijke connectie uit de dienstverlening zouden verwijderen, om zo kosten te besparen en meer winst te maken. „De dienstverlening is gewoon op ons, de klanten, afgeschoven”, meende hij.

Mijn eigen ervaring met VanMoof bevestigt het gelijk van Klein en Van Duijn – en dus dat van de Rode Fiets. Bij de koop van mijn VanMoof veronderstelde ik dat een onderneming die zo’n mooie fiets maakt, ook wel zal hechten aan de duurzaamheid van z’n product en proberen ’m zo lang mogelijk op de weg te houden. Een naïeve gedachte. Ik had ’m nog geen maand, of VanMoof stuurde me gelikte filmpjes over de verbeterde versie van mijn fiets, met nog meer gadgets en een nog stillere motor. Het was duidelijk dat ik alweer nieuwsgierig moest worden gemaakt naar het nieuwe model.

Toen moest het gedoe om mijn VanMoof gerepareerd te krijgen nog komen, over dienstverlening gesproken. Sinds enkele maanden vertoont de elektronica van de fiets kuren. De fietsenmaker in mijn stad met de sticker ‘VanMoof Certified Workshop’ op zijn raam kon me niet van dienst zijn: hij verhelpt alleen mechanische mankementen. Een telefoontje naar VanMoof heeft geen zin. Je krijgt een antwoordapparaat dat zijn boodschap besluit met de mededeling: „De verbinding wordt nu verbroken.” Dan maar op de site enkele vragen gesteld aan Boost, de Engelstalige ‘virtual assistent’ van VanMoof, maar helaas, die begreep ze niet echt. Boost vroeg me nog wel met sterretjes de kwaliteit van het virtuele gesprek te beoordelen voor hij me in staat stelde „to chat with a human” – wachttijd: vijftien minuten.

Afschrikkingsmethode

Het eind van het liedje is dat ik voor de reparatie heen en weer moet naar de Brand Store in Amsterdam. Voor mij is dat twee keer een middag reizen, de VanMoof-bezitter in pakweg Assen of Geleen zal er twee dagen vrij voor moeten nemen. Die afschrikkingsmethode van VanMoof doet me denken aan de opmerking waarmee een Leidse fietsenmaker ooit een klant de deur wees die met een Kronan binnenkwam, ook een fiets die je op internet moest bestellen. „Je hebt ’m op internet gekocht, dan laat je ’m ook maar door internet repareren”, zei hij.

Al met al is het zo gek nog niet als de Rode Fiets in VanMoof een exemplarisch voorbeeld ziet van een bedrijf dat door eigen toedoen klem is komen te zitten in de ‘ijzeren greep’ van het systeem van imagebuilding en winstmaximalisatie. De kwalijke bijverschijnselen wijzen daarop: de gelikte campagnes om de begeerte naar het nieuwe model te wekken, een vorm van dienstverlening waarvoor de klant zelf het werk moet verrichten.

Des te spijtiger is de methode die de Rode Fiets voor zijn acties heeft gekozen. Je kunt het, zoals het collectief doet, anarchisme noemen om je met het VanMoof-schudden op andermans spullen af te reageren, maar het blijft een vorm van vandalisme, dat bovendien een eng trekje kan krijgen als de fiets wordt vereenzelvigd met z’n gebruikers. De volgende stap is dat je dan die mensen stevig door elkaar gaat schudden omdat zij ‘eendimensionale’ wezens zouden zijn die uit hun sluimertoestand gewekt moeten worden. De Rode Fiets kan beter bondgenoten voor z’n strijd zoeken, ook al rijden ze misschien op een VanMoof.