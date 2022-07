Door VS gezochte Mexicaanse drugsbaron Caro Quintero opgepakt

De Mexicaanse drugsbaron Rafael Caro Quintero is vrijdag opgepakt in de staat Sinaloa, gelegen in het noordwesten van Mexico. Elitetroepen van de Mexicaanse marine vonden hem met hulp van een speurhond in de bosjes bij een dorp in de gemeente San Simón, valt te lezen in een verklaring. Quintero werd gezocht door zowel de Mexicaanse als de Amerikaanse autoriteiten.

De 69-jarige Caro Quintero was medeoprichter van het Guadalajara-kartel, dat begin jaren 80 grote partijen cocaïne en marihuana verhandelde. In 1985 werd hij opgepakt voor de ontvoering en moord op Enrique Camarena, een medewerker van de Amerikaanse antidrugs-autoriteit DEA. De drugsbaron kreeg een celstraf van 40 jaar, maar kwam in 2013 vrij omdat in zijn proces een vormfout zou zijn gemaakt.

Enkele dagen na zijn vrijlating draaide het Mexicaanse Hooggerechtshof onder druk van de Amerikaanse regering de vrijlating van Caro Quintero terug, maar hij was toen al op de vlucht geslagen. De afgelopen jaren zochten de autoriteiten tevergeefs naar de drugsbaron, die volgens de DEA leiding zou zijn gaan geven aan een tak van het Sinaloa-kartel. De Amerikaanse FBI loofde in 2018 een beloning uit van 20 miljoen dollar voor informatie die de dienst naar Caro Quintero zou leiden.

Uitleveringsbevel

De VS hebben een uitleveringsbevel uitgevaardigd voor de drugsbaron, waaraan Mexico zegt te zullen voldoen. Volgens de Amerikaanse minister van Justitie Merrick Garland „bestaat er geen verstopplaats voor ieder die een Amerikaanse agent ontvoert, martelt en vermoordt”.

Rond het moment van de arrestatie van Caro Quintero kwamen vrijdag in dezelfde regio veertien militairen van de Mexicaanse marine om het leven, toen hun helikopter neerstortte. Persbureau Reuters meldt dat de helikopter tijdens de missie werd gebruikt en op het punt stond om te landen. Volgens de Mexicaanse marine is de oorzaak van het ongeluk niet bekend en staat het incident los van de aanhouding van Caro Quintero.