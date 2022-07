Directeur Duits kunstfestival Documenta stapt op na schandaal antisemitisme

Directeur Sabine Schormann van de Duitse kunstmanifestatie Documenta in Kassel heeft haar ontslag ingediend, nadat ophef was ontstaan over een werk dat antisemitische symbolen zou bevatten. Dat heeft de raad van toezicht van de kunstmanifestatie zaterdag bekendgemaakt, meldt onder andere de Duitse krant Süddeutsche Zeitung.

Een metersgroot kunstwerk van het Indonesische collectief Taring Padi werd medio juni enkele dagen na de opening van Documenta 15 afgedekt met een zwart zeil, nadat op sociale media ophef was ontstaan over antisemitische symbolen die op het werk zouden staan. Zo was op ingezoomde foto’s in Duitse media onder meer een Israëlische soldaat met een varkenskop te zien, die tevens een sjaaltje draagt met daarop een davidster.

De ophef om het werk People’s Justice ging de afgelopen weken gepaard met oproepen aan de 60-jarige Schormann om af te treden. Zij zou zich te passief hebben opgesteld en zich te weinig hebben aangetrokken van kritiek, die al voor de opening van de tentoonstelling was geuit op het werk van Taring Padi. De raad van commissarissen noemde het tentoonstellen van het werk „duidelijk grensoverschrijdend” en stelde dat het Documenta „aanzienlijke schade heeft berokkend”.

Schormann was sinds het najaar van 2018 directeur van Documenta. In eerste instantie gaat het festival op zoek naar een interim-directeur. De tentoonstelling van dit jaar is nog tot 25 september te zien, zonder het werk van Taring Padi.