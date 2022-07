Van goede vrienden kreeg ik onlangs een aantal boeken cadeau. Ze zijn stuk voor stuk interessant, goed en ook geestig geschreven. Maar als ik ze zo opgestapeld op mijn nachtkastje zie liggen, vraag ik me toch af of de titels nog een diepere boodschap hebben: Beter wordt het niet, Het ergste moet nog komen en Wen er maar aan.

