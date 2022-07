Angst voor apenpokken, maar ook voor stigma ‘homoziekte’

‘Het gaat alleen maar over homomannen”, zegt Lionel Dorotaal (35) woensdagavond bij de garderobe van fetisjclub Church in Amsterdam. De brede man, gekleed in jockstrap, wit petje en grove schakelketting, pakt zijn telefoon en begint te scrollen. Hij stopt bij een Instagram-post over Roel Coutinho, oud-directeur infectieziektebestrijding bij het RIVM, die bij Nieuwsuur opperde om de Pride in Amsterdam (30 juli tot 7 augustus) te heroverwegen om de uitbraak van het virus in te dammen.

„Hij doet alsof Pride een neukfeest is”, zegt Richard Jones (36), met twee piercings in zijn tepels, terwijl achter het plastic gordijn mannen al hun kleren afgeven aan de balie. „We maken al veel mee”, zegt Dorotaal over de muziek heen. „Er zit al stigma op overal seks hebben, op soa en hiv. En dan dit. Het voelt als een zware tas.”

Sinds de recente uitbraak van apenpokken in Europa staan zorgverleners en belangengroepen voor een dilemma: hoe benoem je de grootste risicogroep van dit moment, mannen die wisselende sekscontacten hebben met mannen, zonder een seksuele minderheid te stigmatiseren? Met de stijging van het aantal besmettingen groeit de onrust onder de mannen. Om te worden besmet, maar ook om als zondebok te worden aangewezen.

„Stigma is een probleem, maar toch is actie in deze groep nu de snelste weg naar de oplossing”, twitterde viroloog Marion Koopmans afgelopen week. „Ofwel, belangrijk dat de communicatie hierover zorgvuldig is, maar ook realistisch. Te lang wachten of struisvogelgedrag kan dit onbeheersbaar maken.”

Virusdeeltjes

„Koorddansen”, noemt een woordvoerder van het RIVM het. De site van het instituut benadrukt eerst dat iedereen het virus kan oplopen, en direct daarna dat „de meeste besmettingen zijn gevonden bij mannen die seks hebben met mannen”. „Je wilt wel de doelgroep bereiken”, zegt een woordvoerder.

„Ik kan me voorstellen dat Pride noemen stigmatiserend voelt”, zegt de RIVM-woordvoerder. „Daar lopen heel veel andere mensen die niet tot de huidige hoogrisicogroep behoren.” Toch is vraag twee onder ‘Veelgestelde vragen’ op de RIVM-site: ‘Maakt het RIVM zich zorgen over evenementen zoals PRIDE Amsterdam?’. Het antwoord: ‘Intiem contact zoals zoenen, vrijen en seks op evenementen die tijdens Pride worden georganiseerd kan voor overdracht zorgen. Net zoals op andere locaties en evenementen.’

Donderdag meldde het RIVM dat het aantal bevestigde gevallen van apenpokken sinds mei in Nederland rond de 550 ligt. Een week eerder waren dat er nog 400. Het betreft vrijwel uitsluitend mannen die seks hebben met mannen. Maar de verspreiding heeft niets te maken met de manier waarop mannen onderling seks hebben, zoals dat bijvoorbeeld wel een factor is bij hiv (dat makkelijker overdraagbaar is via anale seks).

Apenpokken wordt in principe overgedragen door „intensief huid-op-huid-contact”. De besmettelijke virusdeeltjes zitten in de pus van de puistjes die bij een geïnfecteerd persoon op de huid verschijnen. Via slijmvliezen in de mond, anus of ogen, of via kleine sneetjes op de huid, kunnen die een ander lichaam binnenkomen.

Tongzoenen kan daarom ook riskant zijn, als een pok in of rond de mond zit. Of zelfs hoesten. Achtergelaten virusdeeltjes op beddengoed en kleding vormen volgens de Amerikaanse gezondheidsdienst CDC een risico, het RIVM noemt dat risico niet.

WHO wil af van ‘misleidende’ naam apenpokken

Dat toch met name mannen het virus krijgen die met andere mannen seks hebben, is omdat zij onderling relatief veel wisselende seksuele contacten hebben, zegt infectieziekteonderzoeker Charifa Zemouri. Dat het virus deze lente in Europa terecht is gekomen in seksueel actieve homogemeenschappen noemt een woordvoerder van Soa Aids Nederland „toeval”.

Het risico is dus, zegt Zemouri, „dat we de fouten van de hiv-epidemie gaan herhalen”, namelijk „dat mensen de ziekte relateren aan een seksuele voorkeur, dat het een homoziekte is”. Dat komt de bestrijding niet ten goede. „Met uitbraken, zoals de huidige apenpokken, is het belangrijkste dat moet gebeuren dat de geïnfecteerden medische hulp zoeken”, schreef wetenschappelijk tijdschrift The Lancet vorige week. „Stigma – een persoon de schuld geven en beschamen voor de infectie – kan dit verhinderen en bron- en contactonderzoek en andere bestrijdingsmaatregelen in de weg zitten.”

Fetisjfestival

Maar op Twitter hoef je niet lang te zoeken naar dat stigma. Onder één bericht over fetisjfestival Darklands in Antwerpen, waar veel van de eerste apenpokkeninfecties in Nederland op zijn terug te voeren, staan de reacties: #gayvirus, #homopokken, ‘smeerlappen’, „Het nieuwe HIV. Homoziekte”, „Stelletjes varkens”. In Trouw vertelde een bezoeker van een gaybar dat hij is nageroepen met „Heb je apenpokken?”.

In de jaren tachtig leefde de angst voor stigmatisering sterk onder homoseksuele mannen, zegt Annet Mooij, schrijver van het boek Geen paniek! over de aidscrisis in Nederland. „Je zag een onmiddellijke organisatie van de homobeweging”, zegt Mooij. „Die heeft een groot stempel gedrukt op het beleid vanuit de gedachte dat stigmatisering en discriminatie voorkomen moesten worden.”

En daarin waren ze succesvol, vertelt Mooij. „Bijvoorbeeld bij het openhouden van sauna’s. Sluiting werd zo nu en dan geopperd, maar was onbespreekbaar voor de homobeweging.” Ook het verbod bloed te doneren als je als man seks had gehad met een man, werd lang uitgesteld onder druk van homobelangengroepen.

Veertig jaar later springen vooral de verschillen met apenpokken in het oog, zegt Mooij. „De dreiging van hiv was echt onmetelijk veel groter dan die nu van apenpokken uitgaat.”

Naarmate de dreiging groter is, zijn mensen eerder geneigd zondebokken te zoeken, zegt Mooij. „Nu is er een opleving van een al bekend virus en er bestaat zelfs een vaccin tegen.” Daarnaast is de homo-emancipatie verder, en de risicogroep minder kwetsbaar.

Nu valt vooral de afwezigheid van ‘de’ homobeweging op in de discussie rond apenpokken. Het COC spreekt zich er nauwelijks over uit, ook Pride Amsterdam voelt zich niet geroepen. „Dat heeft weinig zin”, zegt Pride-directeur Lucien Spee. „Tijdens de botenparade of de protestmars Pride Walk kan moeilijk overdracht plaatsvinden.”

Gemiste kans

De suggestie van Roel Coutinho, de voorganger van Jaap van Dissel, dat Pride misschien afgelast moet worden, doet hij af als onzin. Pride organiseert geen activiteiten waarbij seks komt kijken, zegt Spee. Ja, ánderen doen dat wel tijdens Pride. Op de locaties waar mannen elkaar opzoeken voor seks zullen informatieflyers worden uitgedeeld, maar door de GGD, niet door Pride. Coutinho heeft niets aan zijn opmerking in Nieuwsuur toe te voegen, laat hij weten.

Gezondheidswetenschapper Zemouri vindt het wel een „gemiste kans” dat Pride zich verder niet wil bezighouden met apenpokken. „Zij hebben een podium, het publiek en de kanalen om mensen te informeren.” Ze herinnert aan uitbraken bij Pride-feesten op de Canarische eilanden en in Antwerpen, en in een gaysauna in Madrid.

Edwin van ’t Pad (32) uit Rotterdam ergert zich aan de terughoudendheid van Pride, waarin hij een angst bespeurt om te stigmatiseren. „Nu beginnen vrienden om mij heen het te krijgen, en die zijn gefrustreerd dat het niet serieuzer is genomen door onze gemeenschap. Ik ontken niet dat stigma bestaat, maar in de prioritisering is het minder belangrijk dan de acute gezondheidscrisis waar we nu mee te maken hebben.”

„Laten we het liever over vaccineren hebben dan over dat stigma”, zegt ook een 31-jarige Amsterdammer die als een van de eerste Nederlanders in de recente uitbraak apenpokken kreeg. Hij vindt het gesprek over stigma nu „niet relevant”, maar wil toch niet met zijn naam in de krant. Hij vóélt dat stigma wel degelijk, bijvoorbeeld over promiscuïteit („ik haat dat woord”). „Niemand wil het gezicht van apenpokken worden.”

Alle apenpokkenvaccins komen van één Deens bedrijf, maar kan dat wel genoeg produceren?

Zeventigduizend vaccins

Hij begrijpt niet waarom het preventief vaccineren van risicogroepen zo lang duurt. Hoewel in mei al de eerste gevallen van apenpokken werden geconstateerd, en Nederland zo’n zeventigduizend pokkenvaccins op de plank heeft liggen, besloot minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid, D66) vorige week pas „zo spoedig mogelijk” te beginnen met vaccineren van hoogrisicogroepen.

Daaronder vallen mensen die al hiv-preventiepil PrEP krijgen van de GGD, of daarvoor op de wachtlijst staan, en de mannen die seks hebben met mannen die regelmatig op de soapoli komen. In totaal gaat het om zo’n 32.000 mensen. Te beginnen in brandhaard Amsterdam. Maar de eerste preventieve prik is nog niet gezet. Het RIVM wil „zo snel mogelijk” beginnen, „maar wel zorgvuldig”.

Richard Jones (36) windt zich bij de garderobe van fetisjclub Church ook flink op over het vaccinatietempo, júíst met het oog op stigmatisering. „Als het virus overspringt op de algemene bevolking, dan zullen de homo’s pas echt worden gestigmatiseerd. Dan hebben wij het gedaan.”