‘Ze kosten geen energie maar geven juist kracht’

Foto Mona van den Berg

„Stille wateren diepe gronden”, staat op de muur in de foto linksonder. Een passender motto is er niet, voor de foto’s van de ouderenvakanties bij Het Vakantiebureau (een verwarrende titel). „Het tempo ligt heel laag”, zegt fotografe Mona van der Berg, die een dag meeliep. „Maar als iemand begint te vertellen, wordt je zó geraakt door hun kracht.” De week op het landgoed IJsselvliedt in Wezep is eigenlijk een viervoudige vakantie. Allereerst in traditionele zin: er zijn uitjes en activiteiten. In de rolstoelbus naar het Anton Pieck museum, of voor de thuisblijvers een schildercursus. Het maakt niets uit: als het maar nieuw, cultureel, en gezamenlijk is. „Ouderen zijn soms eenzaam, eigenlijk geïsoleerd”, zegt vrijwilliger Chantal Besuijen-Verweij. Niet hier in Gelderland – deze week is vol levensverhalen en foto’s van kleinkinderen. Elke avond is er een ander programma. „We hadden een verteller met verhalen over nostalgie, een accordeonist, een bloemschikker”, somt vrijwilliger Besuijen-Verweij op. Het is soms oppassen met vermaak. Eén avond was er een shantykoor. Een liedje ging over iemand die besloot op zee te blijven. „Toen moest een vrouw hard huilen. Haar zoon was verongelukt op zee.”

Maar de vakantie is voor de ouderen ook een pauze van het gevoel dat zij anderen tot last zijn. Met bijna evenveel vrijwilligers als gasten is zorg een vanzelfsprekendheid: hulp met douchen, aankleden, eten, medicijnen. Het gaat puur om hen. „Het brak mijn hart. Ik vroeg aan een mevrouw: ‘wilt u douchen’?”, zegt Besuijen-Verweij. „Zij antwoordde: ‘Nee, dat mag alleen op donderdag’. Dat is de regel in het verzorgingstehuis waar ze zit.” Die week douchte de vrouw elke dag. Ook is het een vakantie voor de echtgenoten en andere mantelzorgers van hulpbehoevenden. Het team van bijna dertig vrijwilligers neemt alle zorg over. Het biedt echtgenoten de kans om hun partner weer als partner te ervaren, niet als constante hulpvraag.

En tot slot is het een vakantie voor de vrijwilligers. Besuijen-Verweij neemt elk jaar vakantiedagen op om hier te zijn. „Maar ik krijg er zóveel voor terug.” Tijdens een fietstocht (op rolstoelfiets) vertelt een vrouw haar levensverhaal. Haar zoon pleegde zelfmoord, haar man stierf aan botkanker, toch bleef ze het leven „met een korreltje zout nemen”. Het idee dat verzorgen alleen maar ouderen wassen en bedden verschonen is, is onzin, zegt Besuijen-Verweij. „Ze kosten geen energie, ze geven kracht.”

Aan het eind van de week slaat een vrouw – halfverlamd, brace aan een been, aan de andere kant een bypass – een arm om haar heen. „Ik heb een geweldige vakantie gehad”, zegt ze. Besuijen-Verweij: „Haar kracht en humor..dan ga je niet meer snel miepen als het regent, of als je de bus mist.”

Misschien is dat ook wat je ziet op de foto’s. Als je naar de bovenste foto kijkt, zie je niet een man die hulp nodig heeft om uit een busje te komen, maar iemand in power pose, alsof hij de troepen aanmoedigtbemoedigt. „De Spartanen staan aan de poorten, maar wij vechten tot het einde!”, zou hij kunnen zeggen. Nee, hij heeft geen hulp nodig. Hij láát zich helpen. Stille wateren, diepe gronden – het mag wel weer eens benadrukt worden.

