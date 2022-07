Pandemie zorgde voor enorme terugval in vaccinatie kinderen

Vorig jaar hebben wereldwijd zo’n 25 miljoen kinderen vaccins gemist die beschermen tegen levensbedreigende ziekten. Dat blijkt uit cijfers van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en Unicef die vrijdag zijn gepubliceerd. Dat zijn 2 miljoen kinderen meer dan in 2020 en zes miljoen meer dan in 2019.

Het is volgens Unicef de grootste daling van de vaccinatiegraad bij kinderen in ongeveer 30 jaar. „Dit is alarm fase rood voor de gezondheid van kinderen. We zijn getuigen van de grootste aanhoudende daling in een generatie”, laat Unicef weten in een persbericht. De dekkingsgraden zijn terug op niveaus die sinds het begin van 2000 niet meer zijn gezien.

De oorzaak van de daling in vaccinaties is volgens de VN-kinderorganisatie de focus die in 2021 op de Covid-19-vaccinatiecampagnes lag. Maar ook de druk op de gezondheidszorg en de verslechterde economie speelden mee. Hierdoor herstelden de routinematige vaccinaties minder snel, wat ervoor zorgde dat de situatie in 2021 kon verslechteren.

„De gevolgen zullen in levens worden gemeten”, zegt Catherine Russell, uitvoerend directeur van Unicef. „Terwijl vorig jaar een pandemische kater werd verwacht als gevolg van Covid-19-verstoringen en lockdowns, zien we nu een aanhoudende daling. Covid-19 is geen excuus.”

De vaccinatiegraad daalde in elke regio, blijkt uit de cijfers, die gebaseerd zijn op data over vaccinaties tegen onder andere tetanus, difterie, kinkhoest en mazelen. Voor veel van deze ziektes moet meer dan 90 procent van de kinderen gevaccineerd zijn om uitbraken te voorkomen. De cijfers zijn berekend met behulp van gegevens van nationale zorgstelsels in 177 landen.

In de afgelopen maanden zijn al toenames gemeld in het aantal besmettingen met ziekten die door vaccinaties kunnen worden voorkomen. Zo is er in Afrika dit jaar een toename van 400 procent van het aantal gevallen met mazelen.