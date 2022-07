‘We hopen juist dat onze kinderen positief bijdragen’

Miriam Goudsmit (41), jurist

‘Het enige wat ik altijd zeker wist, was dat ik moeder wilde worden’



Miriam Goudsmit met haar vier kinderen. Foto Dieuwertje Bravenboer

‘Ik kom zelf uit een groot gezin, vier kinderen. Op vakantie speelden we altijd met elkaar, en we zien elkaar nog steeds vaak. Dat vond ik altijd zo leuk en gezellig dat ik dat ook voor mijn eigen kinderen wilde. Inmiddels heb ik vier dochters, van 9, 7, 4 en 2. Mijn derde dochter is meervoudig gehandicapt, dus het is iets anders dan bij ons thuis vroeger, maar verder is het precies zoals ik me had voorgesteld. Ik zou het nooit anders hebben gedaan.

„We hebben weleens nagedacht over de milieubelasting die kinderen opleveren, maar nooit als reden om dan maar geen of minder kinderen te nemen. We hopen juist dat onze kinderen een positieve bijdrage kunnen leveren aan de wereld. We eten zoveel mogelijk biologisch, en in de opvoeding leren we ze over duurzaamheid. Het is niet zo dat we voor vier kinderen kleding moesten kopen: dat wordt gewoon doorgegeven aan elkaar. Zo proberen we wat te compenseren. Ik heb ook even wasbare luiers geprobeerd, maar dat was niet aan mij besteed – zo onhandig. Nu gebruik ik weer wegwerpluiers.

„Het is voor mij ook een existentieel vraagstuk. Het enige wat ik altijd zeker wist, was dat ik moeder wilde worden. Toen ik mijn man ontmoette, vroeg ik na een week of hij kinderen wilde. Anders ging ik mijn tijd niet aan hem besteden. Ik denk ook dat het goed is voor de ontwikkeling van kinderen om in een groot gezin op te groeien: je wordt er een solidair persoon van, want je moet veel delen. Vooral de aandacht.

„Mijn ouders geven ieder jaar een feestje in de tuin, dan komen alle kinderen en kleinkinderen – dat zijn er twaalf, inmiddels. Dat familiegevoel op zo’n dag, daar word ik gelukkig van.”

Raven Plücken (31), ervaringswerker in de ggz

‘Voor mij is de keuze voor kinderen de milieubelasting niet waard’



Foto Dieuwertje Bravenboer

‘Ik dacht altijd dat ik wel kinderen wilde, maar ik begon steeds meer te twijfelen vanwege het milieu. Dagelijks zie ik hoe vol de wereld is en wat voor vervuiling daarvan komt. Op een gegeven moment besefte ik dat die kinderwens helemaal niet van mij was, maar opgelegd vanuit de maatschappij. Huisje, boompje, beestje: dat hoort. Maar voor mij is het de milieubelasting niet waard. Daarom heb ik me vorig jaar laten steriliseren.

„Het was niet de enige reden hoor, ik weet niet of ik geduld zou hebben voor kinderen. Milieubelasting gaf voor mij de doorslag: dat hele idee dat je kinderen móét krijgen, past gewoon niet meer in de wereld van nu. Mensen zorgen voor vervuiling, daar moeten we helemaal niet meer van hebben. De natuur heeft ons niet nodig, wij de natuur wel.

„Ik zat al in het sterilisatieproces toen ik mijn vriend leerde kennen. Over drie maanden gaan we trouwen. Hij denkt er gelukkig precies hetzelfde over: de problemen in de wereld worden alleen maar groter als er meer mensen bijkomen. Hij is blij met zijn neefjes en nichtjes. En we hebben drie katten. Dat is voor ons genoeg.

„Ik woon in Zaanstad en werk in Amsterdam. Nou, dan zit je dus midden in de luchtvervuiling. Ik heb astma en merk daar dus veel van. Op sommige locaties schiet ik haast in een hyperventilatie door de slechte luchtkwaliteit. Dat gaat alleen maar erger worden. In zo’n vieze wereld wil je toch ook geen kind grootbrengen?

„Ik ben zelf niet heilig, hoor. Ik zit nu ook in de auto naar huis. Maar op mijn manier probeer ik de druk op de wereld wat te verminderen. Mensen reageren vaak met onbegrip, een paar weken terug kreeg ik voor het eerst van iemand te horen dat diegene mijn keus bewonderenswaardig vond.”