Vlammenzee verzwelgt Franse villa’s

Je zou niet meteen zeggen dat Marylene Roller en haar man Thierry iets vreselijks hebben meegemaakt. Zij draagt een blauwe jurk en gouden sieraden, haar blonde krullen vallen sierlijk om haar gezicht. Hij heeft een nette grijze polo aan en ook zijn kapsel is verzorgd. Zelfs hun grote zwarte hond ziet er netjes uit. Maar Marylene’s duim verraadt dat er iets aan de hand is: gespannen tikt die keer op keer op haar telefoon.

Haar telefoon die continu afgaat. Buren, vrienden, hun twee dochters. Allemaal willen ze weten hoe het nu met ze gaat, waar ze nu zijn, hoe nu verder. Ze klikt keer op keer op de rode knop. „Vrienden moeten even wachten”, zegt ze. „Eerst wil ik weten of mijn huis er nog staat.”

Donderdag is de omgeving van het huis van de Rollers veranderd in een vlammenzee. De bosbrand ontstond door een goederentrein die hard remde waarna vonken op de kurkdroge begroeiing rondom de spoorlijn terecht kwamen – rond het spoor zijn zelfs betonnen afscheidingen doorgebrand. Door de hoge temperaturen en de harde wind in de richting van het heuvelachtige gebied breidde het vuur zich razendsnel uit.

De Rollers – twee fitte zestigers – wonen in La Montagnette, een idyllisch en heuvelachtig gebied net ten zuiden van de Franse stad Avignon in het departement Bouches-du-Rhône. Ze wonen naast een spoorlijn in een wit huis met een puntdak en een zwembad, op twee hectare land waar ze de afgelopen jaren hard aan hebben gewerkt zodat ze er tot na diep in hun pensioen kunnen blijven wonen. Maar de vraag is of dat nu gaat lukken.

Donderdagavond zeiden de lokale autoriteiten dat het vuur onder controle was, maar vrijdag is daar weinig van te zien. Op verschillende plekken in La Montagnette smeulen brandjes, met als middelpunt de enorme rookpluim die zich de hele dag over het heuvelgebied lijkt te bewegen. Soms zijn oranje vlammen te zien in de kern van de pluim, soms wordt hij wat kleiner, dan weer heel groot, pikzwart of dieprood. In de wijde omgeving prikt rook in de neus en ogen, in nabijgelegen dorpen als Graveson hangt een omineuze gele gloed in de straten.

Zorgwekkend

Vanwege de brand zijn ruim 150 mensen geëvacueerd, circa 1.000 hectare is tot dusver verbrand. Duizend brandweerlieden zijn aanwezig in het gebied. Met helikopters, blusvliegtuigjes en vele brandweerwagens proberen ze het vuur te bedwingen. Makkelijk is dat niet: niet alleen is het heuvelachtige gebied moeilijk begaanbaar en kurkdroog, ook moet de brandweer haar krachten verdelen: ook in het oosten van Frankrijk woedt al dagen een enorme brand. Daar is inmiddels zeker 7.500 hectare verbrand. De situatie is zorgwekkend, zeker omdat de extreme hitte – vrijdag was het 38 graden in Graveson – nog dagen zal aanhouden en er geen regen op komst is.

Momenteel verblijven Marylene en Thierry Roller ook in Graveson (circa 4.800 inwoners). Donderdag zijn ze geëvacueerd, hun witte huis achterlatend tussen de vlammen, en nu verblijven ze bij Thierry’s zus. Op het trapje voor de deur van haar woning vertelt Marylene dat haar man alles heeft gedaan om de schade te beperken. „Hij heeft gisteren urenlang de planten rondom het huis water gegeven met de tuinslang voordat de brandweer eindelijk kwam”, vertelt ze. Doordat het huis moeilijk te bereiken is, moest die laatste lopend met een slang komen. „Het was hopeloos”, zegt ze terwijl ze tranen uit haar ogen wrijft.

Het huis heeft de eerste dag en nacht overleefd. Vrijdagmorgen zes uur – toen de situatie even onder controle was – zijn Marylene en Thierry naar huis gegaan om de schade op te nemen en wat spullen te halen. Op haar mobiel laat ze foto’s zien waarop te zien is dat de wijde omgeving rond het huis op een paar half-dode bomen na zwart is. Maar tot op ongeveer een meter vanaf het huis is het groen en het huis zelf is nog intact. Alleen in de parasols rond het zwembad zijn gaten gebrand, in het water liggen ondefinieerbare zwarte stukken en veel as.

Er woeden meerdere branden in het droge, hete zuiden van Europa Foto Clement Mahoudeau / AFP

SNCF is boeman

De brand is het enige wat mensen in de omgeving van La Montagnette deze vrijdag bezighoudt. Hoewel het een werkdag is, staan overal mensen op straat, soms zelfs midden op de weg, om foto’s te maken van de rookpluim. Veel mensen dragen mondkapjes om de rook uit hun mond en neus te houden. In het dorp ligt het op ieders lippen, buren spreken elkaar aan met: „verdrietig hè”, „c’est une catastrophe”.

Veel wordt ook gesproken over spoorwegmaatschappij SNCF, die verantwoordelijk wordt gehouden voor het uitbreken van de brand. „Het is een menselijke fout en het had dus voorkomen kunnen worden”, zegt Italiaans docent Estelle Seccarini die op haar mountainbike naar de spoorlijn is gekomen om te kijken hoe het vuur zich ontwikkelt („ik moet weten of ik mijn paarden moet verplaatsen”).

Ook Marylene Roller is woedend op de SNCF. Ze vertelt dat er al eens een kleinere brand in het gebied is uitgebroken door problemen met de spoorlijn. „En ze weten hoe droog en warm dit gebied is, dat kán toch niet?” De burgemeesters van Graveson en twee andere omliggende dorpen hebben dan ook aangifte gedaan tegen SNCF. De politie heeft een onderzoek geopend naar „onvrijwillige brandstichting”.

Niet bij iedereen is de emotie even hoog, veel mensen maken een gelaten indruk. „We kunnen toch niets doen”, wordt er gezegd. Hovenier Alain Monnier (47), die in een tijdelijke woning van zijn werkgever net buiten Graveson woont, staat in zijn achtertuin naar de rookpluim te kijken en foto’s te maken. „Ik kom oorspronkelijk van Corsica en maakte daar jaarlijks bosbranden mee. Dus ik weet: het enige wat je kunt doen, is wachten.” Hij werd donderdag geëvacueerd, maar keerde ’s avonds toch naar huis om er te slapen. „De wind stond toen de andere kant op, dus ik wist dat ik veilig was.” Inmiddels is de wind gedraaid en weet Monnier niet zeker of hij nog langer kan blijven. „Het lijkt wel dichterbij te komen, hè?”

Marylene Roller wil juist wél wat doen, maar weet niet wat. Tikkend op haar mobiel, wacht ze tot haar man klaar is met douchen, daarna wil ze terug La Montagnette in om – van een afstand – te kijken of het huis er nog staat. Het enige wat wél kan.

