Vertrek Draghi is ook voor Europa een verlies

Mario Draghi (74) is een man van relatief weinig woorden. Rechtlijnig en principieel is hij eveneens. Vrijdag was er geen enkele indicatie dat de Italiaanse premier nog terug zou komen op zijn glasheldere boodschap van de avond ervoor: hij stapt echt op. Volgens Draghi is het een uitgemaakte zaak dat het vertrouwen in zijn regering weg is, na de crisis veroorzaakt door de Vijfsterrenbeweging. Met die boodschap stapt hij komende woensdag ook naar het Italiaanse parlement.

De politieke chaos en onzekerheid komen voor Italië op een uitermate slecht moment. De bevolking is bezorgd om de torenhoge energieprijzen en de inflatie. En door de aanslepende hitte en historische droogte vrezen de boeren voor hun oogst.

Daarbij is de crisis in Rome ook slecht nieuws voor Europa. Met Mario Draghi verliest de Europese Unie een van haar meest gezaghebbende premiers. Eerst en vooral wegens zijn diplomatieke rol in de Russische oorlog in Oekraïne. Vanaf het eerste EU-spoedberaad hield Draghi – voormalig voorzitter van de Europese Centrale Bank – een pleidooi om Moskou financieel de oorlog te verklaren, door sancties in te stellen tegen de Russische centrale bank. Draghi sprak zich ook snel uit voor EU-lidmaatschap van Oekraïne, en ging die boodschap overbrengen in Kiev, samen met de Franse president Macron en de Duitse bondskanselier Scholz. Met Draghi verliest Europa de duidelijkste pleitbezorger van de harde lijn tegen Poetin, en dat is goed nieuws voor het Kremlin.

Cruciaal bij innen coronasteun

Wegens zijn grote invloed in Europa en zijn ervaring als voormalig centraal bankier vertrouwde de Europese Commissie erook op dat een regering onder Draghi’s leiding in staat zou zijn om de miljarden euro’s uit het Europese post-coronafonds ‘Next Generation EU’ correct te investeren. Draghi kwam aan het roer nadat zijn voorganger Giuseppe Conte van de Vijfsterrenbeweging er niet in was geslaagd de steun van Europa te krijgen voor zijn plannen met dat herstelfonds. Niet alleen overtuigde Draghi’s plan de Europese Commissie wél, bovendien kreeg Rome woorden van lof voor de geplande ambitieuze hervormingen.

Het EU-herstelfonds werd na de pandemie opgericht, en Italië – dat in mensenlevens én economisch erg zwaar onder het virus heeft geleden - is de belangrijkste begunstigde. Het succes van het fonds zal dus voor een groot deel worden afgemeten aan hoe Italië het ervan afbrengt.

Rome kan de komende jaren rekenen op ongeveer 205 miljard euro. In principe, want het geld wordt in fases uitbetaald, afhankelijk van een positieve halfjaarlijkse evaluatie van de afgesproken hervormingen. De regering-Draghi zat goed op koers, maar tegen het einde van dit jaar moeten nog 55 van de 100 doelstellingen worden behaald.

Die miljardensom bestaat overigens niet alleen uit Europese subsidies, een flink deel ervan zijn leningen. En het land – de derde grootste economie in de eurozone – kampt al met een staatsschuld hoger dan 150 procent van het bruto binnenlands product. De onrust op de financiële markten viel de voorbije dagen al bij al nog mee. Maar dat kan snel veranderen, als de politieke onzekerheid en instabiliteit nog weken voortduurt, en politici in plaats van te besturen nu verkiezingscampagne gaan voeren.

Post-fascisten op winst

Na Draghi’s toespraak in het parlement, die woensdag wordt verwacht, is zijn regering naar alle waarschijnlijkheid demissionair. Verkiezingen stonden voor de lente van 2023 gepland, maar nu wordt een vervroegde stembusgang – misschien al in de herfst - een serieuze optie.

In de peilingen duikt Giorgia Meloni (45) als grote winnaar op. De leider van het radicaal-rechtse Broeders van Italië, een partij met wortels in het fascisme, koos bij Draghi’s aantreden als enige voor de oppositie. De Italiaanse kiezer lijkt van plan, en al zeker na het onfraaie politieke schouwspel in het parlement deze week, om haar voor die keuze te belonen.

Het ontslagaanbod van premier Mario Draghi komt op het slechtst mogelijke moment voor Italië