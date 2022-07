Verdachte in moordzaak Peter R. de Vries overgeleverd door Spanje

De Nederlander die in Spanje werd aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de moord op Peter R. de Vries, is afgelopen woensdag overgeleverd aan Nederland. Dat meldt het Openbaar Ministerie vrijdag. De 26-jarige man werd op 4 juli gearresteerd in Barcelona en wachtte sindsdien op zijn overlevering. Hij is de vijfde verdachte van de moord op De Vries.

Eveneens op vrijdag maakte justitie bekend dat een 27-jarige medeverdachte, die begin juli op Curaçao is aangehouden en sindsdien vastzit in Nederland, nog ten minste negentig dagen langer blijft vastzitten. Ook de 27-jarige Krystian M. uit Polen zit nog vast op verdenking van betrokkenheid. M. wordt door justitie verdacht van het aansturen van de mannen die De Vries zouden hebben doodgeschoten. Ook wordt hij in een andere zaak gelinkt aan topcrimineel Ridouan Taghi.

Tegen de twee hoofdverdachten, de 22-jarige Delano G. en de 36-jarige Pool Kamil E., heeft justitie begin juni levenslang geëist. Volgens het OM is bewezen dat Delano G. De Vries neerschoot en dat Kamil E. hem daarbij instrueerde. Vorige week werd de zaak heropend, nadat het OM nieuwe informatie had aangeleverd. De rechtbank gaat nu nieuw onderzoek doen, waardoor de uitspraak tegen de hoofdverdachten is uitgesteld.

