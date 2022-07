Op het platteland rond Mopti, een stad in het midden van Mali, maken jihadisten de dienst uit. Scholen zijn gesloten omdat ze verderfelijke westerse ideeën zoals democratie zouden verspreiden. Wie kritiek levert, riskeert te worden vermoord. De vredesmissie van de Verenigde Naties, sinds 2013 gestationeerd in het West-Afrikaanse land, slaagt er niet in hier iets aan te veranderen. In de grote steden zorgen de blauwhelmen voor een zekere mate van rust, maar op het platteland wagen ze zich niet uit angst voor hinderlagen.

Gerbert van der Aa is historicus en journalist, gespecialiseerd in Noord- en West-Afrika. Zijn laatste boek is In Search of the Tuareg. The Veiled People of the Sahara.

„Aan de VN heb je niks. Die blauwhelmen zijn alleen maar bezig met hun eigen veiligheid. Het grootste deel van de tijd verschuilen ze zich in hun zwaar bewaakte bases. Ze kosten heel veel geld maar leveren niks op. Het is beter als ze vertrekken.” Aan het woord is Moctar, een Malinese onderwijzer die ik vier jaar geleden sprak in Mopti. „Ik gaf les op een school 35 kilometer verderop”, vertelde hij me, „toen de jihadisten binnenvielen, moest ik vluchten.” Het vertrouwen in de VN-vredesmissie had Moctar net als de meeste andere Malinezen al lang verloren.

Veiligheid juist verslechterd

De VN-vredesmissie in Mali telt ruim 15.000 manschappen, die de bevolking moeten beschermen. Behalve moslim-extremisten maken ook zelfverdedigingsmilities, het Malinese leger en ordinaire criminelen zich schuldig aan bruut geweld en mensenrechtenschendingen. Maar ondanks de massale inzet van blauwhelmen is de veiligheid de afgelopen jaren eerder verslechterd dan verbeterd. Dit jaar vielen er in Mali al meer dan 2.400 doden door extremistisch geweld. Daarmee is het aantal slachtoffers nu al hoger dan heel vorig jaar.

De situatie in Mali is niet uniek. Bijna geen enkele VN-missie doet waarvoor ze bedoeld is. Overal ter wereld vallen blauwhelmen op door hun geringe daadkracht. In Srebrenica keken Nederlandse VN-militairen toe hoe gewapende Serviërs onder hun ogen zo’n 8.000 Bosniërs deporteerden en afslachtten. In de Democratische Republiek Congo, waar al twintig jaar een VN-vredesmissie gestationeerd is, vielen zeker een miljoen doden. In de Soedanese regio Darfur zijn hele regio’s etnisch gezuiverd zonder dat VN-militairen ingrepen.

Op dit moment zijn er wereldwijd veertien VN-vredesmissies, waarvan de meeste in Afrika. Alles bij elkaar hebben de lidstaten zo’n honderdduizend blauwhelmen gemobiliseerd om burgers te beschermen en strijdende partijen uit elkaar te houden. Het totaalbudget is ruim zes miljard euro per jaar, waarvan het grootste deel wordt opgehoest door westerse landen. Volgens de VN zijn vredesmissies een effectief instrument om landen in conflict te begeleiden naar vrede. In de praktijk slagen blauwhelmen daar zelden in.

Corrupte leiders

Sommige vredesmissies hebben zo weinig nut dat we er beter mee kunnen stoppen, vindt Dennis Jett, voormalig Amerikaans ambassadeur en auteur van het boek Why Peacekeeping Fails (2019). Volgens Jett, inmiddels gepensioneerd en verbonden aan de Universiteit van Pennsylvania, zijn blauwhelmen alleen nuttig als de strijdende partijen oprecht vrede willen. „Vandaar dat de VN-missie in Mozambique in de jaren negentig van de vorige eeuw wel succesvol kon zijn. Maar in landen als Mali en Congo heb je te maken met corrupte leiders, die vooral bezig zijn met hun eigen belangen. In dat soort situaties hebben blauwhelmen weinig toegevoegde waarde”, vertelde hij me.

Daar komt bij dat VN-soldaten vaak slecht gedisciplineerd zijn en over inferieur materieel beschikken. Het grootste deel van de blauwhelmen komt uit landen in Azië en Afrika, met kleine defensie-budgetten. Ze krijgen van de VN een vergoeding van 1.428 dollar per blauwhelm per maand, maar dat bedrag wordt lang niet altijd volledig besteed. Regeringen gebruiken VN-missies om winst te maken, of corrupte functionarissen drukken geld achterover. Ook duiken er geregeld verhalen op over seksueel misbruik en ander wangedrag door blauwhelmen. VN-bases hebben een aanzuigende werking op prostituees, die niet zelden minderjarig zijn.

VN-soldaten grijpen bijna nooit militair in. Als een van de strijdende partijen afspraken niet nakomt of naar wapens grijpt, komt een stroperig bureaucratisch proces op gang. Hoewel vredesmissies vaak een stevig mandaat hebben, is de VN-leiding in de praktijk extreem voorzichtig. Uiteenlopende belangen verhinderen dat de Veiligheidsraad overeenstemming bereikt. En dan is er nog het gastland, dat de VN weliswaar ooit vroeg om een vredesmissie te sturen maar dat vaak vooral deed onder druk van invloedrijke westerse landen. Pro-actief optreden door blauwhelmen resulteert bijna altijd in een diplomatieke rel, waardoor niets doen meestal het veiligst is voor de commandanten in het veld. Dat Nederlandse blauwhelmen destijds niks deden om het afslachten van 8.000 Bosniërs te voorkomen kwam vooral doordat de VN-leiding in New York in gebreke bleef, niet door het falen van commandant Thom Karremans. Niet Nederland, maar de VN zouden daarom excuses moeten aanbieden.

Gefrustreerde VN-militairen

Het wekt dan ook geen verbazing dat VN-militairen gefrustreerd raken. De meesten brengen hun dagen door binnen de muren van een zwaar beveiligde militaire basis, die ze alleen verlaten om af en toe op patrouille te gaan. Toeristische uitstapjes buiten de poorten zijn te gevaarlijk. Verveling is een groot probleem. Sommigen vragen zich in de loop van hun missie steeds vaker af wat ze in hemelsnaam te zoeken hebben in de conflicthaard waar ze heen gestuurd zijn.

Een poppenkast in de woestijn, is de veelzeggende ondertitel van het boek dat de Nederlandse VN-militair Reinout Sterk schreef over zijn tijd in Mali. Apache-piloot Peter Gordijn, die ook een boek schreef, nam gedesillusioneerd ontslag bij Defensie uit onvrede over het weinig daadkrachtige optreden van de blauwhelmen in Mali. „Hartverscheurend toegekeken hoe werd geschoten en geplunderd, zonder te mogen ingrijpen”, schrijft hij op zijn website. „Uitzonderlijk veel geprobeerd daar verandering in te krijgen. Tevergeefs.”

De ineffectiviteit van VN-vredesmissies biedt Rusland een gouden kans om zijn invloed in Afrika uit te breiden. Terwijl blauwhelmen uitblinken in niets doen, stuurt Moskou militairen die wel in actie komen. Onder meer in de Centraal-Afrikaanse Republiek en Mali reageerde de bevolking met groot enthousiasme toen het Russische Wagner, een privémilitie nauw gelieerd aan de Russische president Vladimir Poetin, daar op uitnodiging van de regering orde op zaken kwam stellen. In de Malinese hoofdstad Bamako gingen duizenden mensen juichend de straat op. In de Centraal-Afrikaanse hoofdstad Bangui kregen de huurlingen zelfs een standbeeld.

De Russische interventies gaan gepaard met grove mensenrechtenschendingen. Bij de belegering van het dorp Moura in Mali, waar naar verluidt moslim-extremisten schuilden, executeerde een Malinees-Russische krijgsmacht volgens mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch zeker driehonderd mensen. Ooggetuigen beweerden dat de militairen geen onderscheid maakten tussen burgers en jihadisten. Een journalist in de Centraal-Afrikaanse Republiek die misstanden door Wagner-huurlingen onderzocht, overleed eerder dit jaar onder verdachte omstandigheden. Naar verluidt werd hij vergiftigd.

Positieve effecten

Maar het brute Russische optreden heeft ook positieve effecten. Zowel voor- als tegenstanders erkennen dat de veiligheid voor de gemiddelde burger in de Centraal-Afrikaanse Republiek is verbeterd sinds Wagner daar in 2017 neerstreek. Wat de VN-vredesmissie niet wist te bereiken, lukte de Russen wel. Of Wagner ook in Mali succesvol zal zijn moet nog blijken, omdat de huurlingen daar pas dit jaar arriveerden. Maar de bevolking en de regering zijn hoopvol. Ook andere Afrikaanse landen met gewapende conflicten, zoals Mozambique en Soedan, hebben de Russen gevraagd orde op zaken te stellen.

‘De VN-vredesmissie is een marionet van Frankrijk”, zei de douanier die mijn paspoort stempelde tijdens mijn laatste bezoek aan Mali. Het oude koloniale moederland gebruikte de missie volgens hem vooral om de eigen economische belangen te waarborgen. „Met hun geavanceerde satellieten en drones zouden westerse landen die terroristen in de woestijn allang hebben kunnen uitschakelen. Dat dit niet gebeurt, bewijst dat ze andere motieven hebben, zoals controle over grondstoffen als goud en uranium. Frankrijk veroorzaakt bewust onrust om onze bodemschatten ongestoord te plunderen. Landen die deelnemen aan de VN-missie krijgen een deel van de opbrengst als beloning.”

In de weken daarna sprak ik heel veel Malinezen met dezelfde standpunten. De VN-vredesmissie in Mali veroorzaakt wantrouwen in plaats van vertrouwen.

De internationale gemeenschap dient zich daarom serieus de vraag te stellen of het zin heeft door te gaan met vredesmissies. Ze zijn zo ineffectief dat ze voor de gemiddelde burger geen verschil maken. Stoppen helpt bovendien complottheorieën te bestrijden en het bespaarde geld is elders veel nuttiger te besteden. De VN hebben een belangrijke rol als bemiddelaar en kunnen soms gerichte militaire steun leveren, maar het massaal sturen van blauwhelmen is niks anders dan een schaamlap om het eigen onvermogen te verhullen.