Ruim een jaar geleden greep het leger de macht in Myanmar. Regeringsleiders en pas verkozen parlementsleden werden gearresteerd. Massale protesten ontbrandden. Miljoenen legden het werk neer en sloten zich aan bij de burgerlijke-ongehoorzaamheidsbeweging. Het leger reageerde met harde hand. Op het moment van schrijven zijn meer dan veertienduizend mensen gearresteerd en bijna tweeduizend mensen zijn gedood, aldus de AAPPB, een ngo.

Saw Nimrod is de secretaris van het departement van Buitenlandse Zaken van de Karen National Union.

Sinds de coup is het verzet getransformeerd. Er werd een nationale eenheidsregering (NUG) gevormd in ballingschap en burgers vormden tientallen People’s Defence Forces, kleine legertjes die proberen de macht terug te veroveren voor het volk en haar vertegenwoordigers. Zij worden daarin gesteund door etnische gewapende groeperingen die het geloof in de bestaande wapenstilstanden hebben verloren.

Een van die organisaties is de Karen National Union (KNU), waarvan ik lid ben. De Karen zijn een etnische minderheid in Myanmar. Er zijn ongeveer vijf miljoen Karen, en we zijn slechts een van de vele minderheden binnen de grenzen van het land. Sinds Myanmar (toen Birma) onafhankelijk werd in 1948 strijden de Karen voor meer autonomie in onze provincie. In 2012 werd uiteindelijk een wapenstilstand uit onderhandeld. Drie jaar later, in 2015, was de KNU een van de tien ondertekenaars van het Nationwide Ceasefire Accord (NCA). Vrede leek in zicht.

Wapenstilstand is vervallen

Helaas zijn de basisbeginselen van dat akkoord – bijvoorbeeld burgers niet tot doelwit maken en het vermijden van de vernietiging van religieuze gebouwen – door de State Administration Council (SAC), de huidige junta, geschonden. Het leger bestookt zonder onderscheid burgers en gewapende groepen. Ook het verlenen van humanitaire hulp wordt onmogelijk gemaakt. De KNU beschouwt de wapenstilstand daarom als vervallen. In de meeste provincies zijn de schermutselingen hervat.

Twee weken geleden maakte het VN-Bureau voor de Coördinatie van Humanitaire Aangelegenheden (UNOCHA) bekend dat meer dan een miljoen mensen in Myanmar van huis en haard zijn verdreven, door de burgeroorlog, de coup en de consequenties ervan. Tegelijkertijd is de inflatie op hol geslagen en is de armoede sterk gestegen. Een menselijke tragedie is in de maak.

De KNU gelooft dat het huidige conflict vreedzaam moet worden opgelost. Maar we hebben het recht om onszelf en zij die naar ons territorium zijn gevlucht te beschermen. In de eerste dagen na de coup heeft de KNU vooraanstaande vluchtelingen – politici – onderdak geboden en met hen samengewerkt. We blijven bereid om burgers te beschermen wanneer het leger hen torpedeert.

Volk tegenover het leger

Maar zoals gezegd: onderhandelingen zijn de enige weg om de onderliggende oorzaken van het conflict aan te pakken. Het gehele Myanmarese volk staat tegenover het leger. Men wil niet alleen democratie, ook de roep van de minderheden om gelijke rechten en autonomie in een federaal raamwerk staat op het spel. In het huidige klimaat zijn onderhandelingen onmogelijk, omdat het leger de roep van de internationale gemeenschap negeert om het geweld tegen burgers te staken en politici en activisten vrij te laten. Het bloedvergieten gaat door en de internationale gemeenschap moet ervoor waken om zich een rad voor de ogen te laten draaien, en te denken dat het ‘business as usual’ is in Myanmar.

Hoe moet de internationale gemeenschap Myanmar benaderen?

Laten we beginnen met wat er niet moet gebeuren. In de afgelopen tien jaar heeft het Westen, met de Europese Unie voorop, miljoenen gestoken in een vredesproces dat werd gegijzeld door het leger. De militaire junta wil graag opnieuw een dergelijke vredesinfrastructuur opzetten. Ongetwijfeld wordt de EU dan weer gevraagd de portemonnee te trekken. Ik wil de EU, en Nederland, op het hart drukken dat niet zomaar te doen. Alleen een inclusief proces, waaraan alle etnische minderheden en democratische vertegenwoordigers – vele waarvan nu in de gevangenis zitten – deelnemen kan tot duurzame oplossingen leiden die gesteund worden door het gehele volk.

Doorgestoken kaart

Internationale donoren zoals Nederland en de EU doen er ook verstandig aan de verkiezingen, die de junta in augustus 2023 wil organiseren, niet te steunen. Met de leiders van de partij die in november 2020 de verkiezingen won en etnische groeperingen onder vuur, zijn die verkiezingen geen knip voor de neus waard. Naar alle waarschijnlijkheid wil het leger de verkiezingen gebruiken om, onder de dekmantel van ‘democratie’, haar macht te legitimeren. Net zoals in 2010, toen de Nationale Liga voor Democratie van Aung San Suu Kyi was uitgesloten van de stembusgang, en de verkiezingen doorgestoken kaart waren.

De focus van de Europese Unie moet liggen op gerichte sancties en het ontmoedigen van zaken doen met aan militairen gelieerde bedrijven en de economische legerconglomeraten MEC en UMEHL. De EU zou daarnaast gesprekken kunnen initiëren, of eraan kunnen bijdragen, die ten doel hebben het Myanmarese volk uit de huidige patstelling te verlossen. Het financieren van processen die door het leger worden gestart om haar greep op de macht te bestendigen is ten zeerste af te raden.

Het Myanmarese volk heeft recht op basale vrijheden, die door mensen in het Westen als vanzelfsprekend worden gezien. Zij verdienen een regering die hun mensenrechten en waardigheid niet schendt. Zij verdienen het om niet opgesloten te worden en gemarteld wanneer zij hun mening geven. Terwijl ik dit schrijf betalen duizenden gewone mannen en vrouwen in de Myanmarese jungle met hun eigen bloed voor het verkrijgen van deze idealen. De KNU hoopt dat de EU, en de Nederlandse regering, het Myanmarese volk blijven steunen in hun strijd.