Spellen die je verstand, je geheugen en je reflexen trainen

Deze keer drie spellen die in een rugzak en op een uitklaptafeltje passen. Hidden Leaders is touwtrekken met kaarten. Spelers schuiven door heldenkaarten te spelen twee pionnen heen en weer op een simpel scorespoor. Die pionnen stellen strijdende facties in een keizerrijk voor. De crux is dat iedere speler in het geheim een andere factie steunt. Steun je de Bergstammen, dan wil je dat het groene pionnetje uiteindelijk voor staat. Wie het opneemt voor het Keizerlijke leger, wil dat rood voorop eindigt. Het Watervolk streeft naar balans en wil dat de pionnetjes aan het spel naast elkaar staan. De Ondoden willen juist oorlog, en pogen beide pionnen hoog te laten eindigen.

Slim is dat iedere speler twee facties steunt. De steun aan één factie is vaak wel duidelijk. Maar die tweede factie blijft vaak een verrassing. Zo weet je nooit precies wie aan tafel je directe concurrenten zijn en waar je misschien een verbondje kan smeden. Hier geldt: hoe meer touwtrekkers, hoe leuker. De door Satoshi Matsuura geïllustreerde heldenkaarten zijn prachtig. Ze verbeelden de helden van de vier facties met maffe koppen en koddige Suske-en-Wiske-namen. Thuis moesten we hardop lachen om de Lusteloze Leider, Vunzige Verschijning en de Droevige Druïde.

Kaartspel King Fridge vereist een goed geheugen én snelle reflexen. Spelers beheren een koelkast met daarin vier gesloten gerechtenkaarten met verschillende waarden. Doel is om aan het eind van het spel zo laag mogelijk uit te komen. Nieuwe gerechtenkaarten die je trekt mag je ruilen voor wat er al in je koelkast ligt – maar zonder nog eens te kijken. En tegenstanders die denken dat ze hetzelfde gerecht in hun koelkast hebben, mogen die kaart ook nog eens uit hun eigen koelkast afleggen. King Fridge ontspoort zo al snel tot een hectisch balletje-balletje: wie had nou dat aantrekkelijke fruit met waarde -2? En wat lag er ook alweer in je eigen koelvakje? Argh!

Click! The Great Wall is een kaartspel waarbij spelers nieuwe stukjes Chinese muur aanleggen om een perfecte foto te ensceneren. Het is prachtig om de muur te zien groeien en heerlijk frustrerend hoe een foto kan worden verpest doordat tegenstanders stukjes muur terugschuiven. Maar de spelopzet is grillig. Als het spel begint met drie simpele foto-opdrachten, kan een spelletje Click! binnen vijf minuten klaar zijn. Begin je met vijf moeilijke, dan kan een potje zomaar een half uur duren. Dat is te lang voor dit lief geïllustreerde spel.