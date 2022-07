Saoedi-Arabië laat vluchten uit Israël toe in luchtruim

Vliegtuigen uit Israël mogen weer boven Saoedi-Arabië vliegen, blijkt uit een aankondiging van de Saoedische luchtvaartautoriteit. Alle luchtvaartmaatschappijen zijn volgens de autoriteit weer welkom in het Saoedische luchtruim. Of vluchten uit Israël voortaan ook in Saoedi-Arabië mogen landen, is niet duidelijk. Wel mag de Amerikaanse president Joe Biden vrijdag van Israël naar het Saoedische Jeddah vliegen, waar zijn bezoek aan het land vrijdag begint.

„Over deze opening is lang gesproken”, zegt Biden in een verklaring. „Nu is die eindelijk een realiteit dankzij maanden van gestage onderhandelingen tussen mijn kabinet en Saoedi-Arabië.” De president spreekt van een „belangrijk moment” dat kan helpen om Israël verder in de regio te integreren.

Saoedi-Arabië erkent Israël niet als land en het heeft Israëlische vluchten nooit toegelaten in het eigen luchtruim, op enkele uitzonderingen na. Zo mochten vluchten tussen Israël en de Verenigde Arabische Emiraten bijvoorbeeld wel over Saoedi-Arabië vliegen.

Vluchten uit Qatar werden vanwege politieke spanningen in 2017 ook verbannen uit Saoedi-Arabië, maar met een deal begin 2021 werd die blokkade weer opgeheven. Het is niet duidelijk of de aankondiging van deze vrijdag ook andere landen dan Israël betreft.

