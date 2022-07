‘Rabobank doet te weinig voor vergroenende boer’

Rabobank moet meer doen om boeren te helpen hun bedrijf te verduurzamen. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid (LNV) geeft de bank daarom later deze zomer formeel opdracht „om bij te dragen aan de transitie” naar een duurzamere landbouwsector. Dat meldt het ministerie aan NRC.

Lees ook: Duurzaam boeren geeft Rabobank ‘buikpijn’

„Iedereen heeft een rol bij de verduurzaming van de landbouw, zeker ook de banken. Ze moeten dus hun verantwoordelijkheid nemen”, stelt een woordvoerder van het ministerie. „Dat gaat om het verduurzamen van hun portefeuille maar ook om het ondersteunen van boeren.”

Sinds 2016 maakte jaarlijks slechts 2 tot 5 procent van de agrariërs de omslag naar een biologische aanpak.

Minister Staghouwer (LNV, ChristenUnie) schreef in juni in de fel bekritiseerde brief over de perspectieven van boeren dat alle partijen in de voedselketen, waaronder de banken, gezamenlijk de „mogelijkheden voor financiering van omschakeling naar duurzamere bedrijfsvoering” moeten vergroten. Rabobank financiert 80 procent van de Nederlandse boeren.

Het kabinet ziet het verduurzamen van boerenbedrijven als een van de oplossingen om uit de stikstofcrisis te komen. Door duurzame maatregelen in stallen, zoals het plaatsen van luchtwassers, kan de uitstoot van ammoniak en fijnstof omlaag. Minder intensieve veeteelt betekent een lagere belasting van omliggende natuurgebieden. Als meer boeren duurzaam gaan ondernemen, hoeven er minder met hun bedrijf te stoppen om de stikstofdoelen te halen.

Uit gesprekken van NRC met zes boeren die hun bedrijf willen verduurzamen of dat recent deden, blijkt dat Rabobank in veel gevallen huiverig is om een dergelijke overstap te financieren. De bank vindt het financiële risico bij leningen boeren die duurzaam of biologisch willen gaan werken vaak te groot.

Duurzaamheidsdirecteur Bas Rüter bevestigt dat de bank met dit vraagstuk worstelt: „Eigenlijk willen we morgen iedereen een duurzame boer laten worden met een lening van de Rabobank, maar het moet wel verantwoord zijn. En daar zit het probleem.” Biologische boeren kampen met hogere productiekosten en een kleinere afzetmarkt voor hun producten dan reguliere boeren, waardoor de financiële risico’s voor de bank groter zijn. Rüter spreekt van een „spanningsveld waar elke medewerker binnen onze bank buikpijn van heeft.”

Het ethische comité van Rabobank uitte afgelopen najaar intern kritiek op de terughoudendheid bij de geldverstrekking aan boeren die duurzamer willen worden. Dat accountmanagers financieringsaanvragen beoordelen aan de hand van algemene risicomodellen, in plaats van samen met boeren naar een oplossing op maat te zoeken, noemde het comité een „ongewenste situatie”.

Rabobank huiverig bij verduurzaming boeren E6-7