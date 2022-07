Prikkels tegen overprikkeling

Wat te doen als een auto wat trager optrekt? Even onder de motorkap kijken.

En bij een mens? Wat helpt wanneer een mens last heeft van, bijvoorbeeld: spanning in nek en schouders, bits reageren, haperend geheugen, hakkelend praten, slecht slapen, piekeren?

Schedel lichten? Zal het probleem ergens in de hersenen zitten?

Iedereen leest Charlotte Labee: Overprikkeld brein. Kosmos, 272 blz., €22,99

De genoemde, alledaagse haperingen vormen een lijst die vrijwel een hele bladzijde beslaat in het boek Overprikkeld brein, geschreven door brain balance expert Charlotte Labee. (Eerder, in 2008, verwierf zij enige bekendheid als Miss Universe Nederland.)

Het boek is op een slim moment verschenen, aan het begin van de vakantietijd. Nog even snel wat lectuur inslaan: inspiratie, om los te komen van druk, druk, druk.

Labee stelt een vraag in de ondertitel: ‘Hoe houd je je brein gezond en gelukkig in deze drukke, snel veranderende tijd?’ Zij belooft, ook op de omslag: ‘Meer rust en balans in 10 weken.’

Er volgen 272 bladzijden om dit doel te bereiken. Het is een informatieve en goed geschreven bundel – dat mag absoluut gezegd.

Deel één is kort, en kalm van toon: ‘Handige weetjes (...) over het brein.’ Deel vier is praktisch: tientallen tips om na te volgen in tien weken. De delen twee en drie beschrijven het probleem van mentale overprikkeling enerzijds en mogelijke oplossingen anderzijds.

Lijstjes, tekeningen en persoonlijke verhalen voorkomen dat het boek een al te hermetische indruk maakt. Aangrijpend is een passage met het persoonlijke relaas van Labee. Ze beschrijft de periode waarin zij zwanger wilde worden, wat aanvankelijk niet lukte, waarbij een operatie volgde wegens baarmoederhalskanker, waarna de zo vurig gewenste zwangerschap uitliep op een loodzware bevalling – en een maand daarna brandde haar pas gerenoveerde woonboerderij tot de grond toe af.

Zie zo’n levensfase maar eens door te komen zonder overprikkeld brein.

Tegelijk gaat achter de kracht van dit boek een zwakkere kant schuil. Want hoe gedegen en gevarieerd haar verhaal ook is, het leest toch ook wel als de handleiding bij een ingewikkeld motorblok. Het hele abc van de menselijke fysiologie passeert de revue, van amygdala tot en met zinktekort.

Zelfhulpboeken als deze maken de mens als individu nogal belangrijk

Het probleem van zelfhulpboeken als deze is dat ze de mens als individu nogal belangrijk maken. U heeft een probleem? U kunt het zelf oplossen! Doe dit, laat dat. Drink kruidenthee, geen koffie. Denk positief over uzelf. Wandel, mediteer. Minder schermtijd, meer seks.

In theorie mag dit zo zijn, maar de praktijk van hersenen temmen en gedrag veranderen is vele malen weerbarstiger. Het zou interessant zijn wanneer Labee de kopers van haar boek omstreeks Kerst een test kon laten invullen. ‘En, hoe is uw brein er nu aan toe?’ Onverminderd overprikkeld – waarschijnlijk.

Maar ach, wat geeft het. De kopers hebben in hun zomervakantie wel een boeiend boek in handen gehad.