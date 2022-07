Als nuchtere Hollander dacht ik dat ik weinig op had met volksliederen, vlaggengezwaai en dergelijke aanstellerij. Waarom bezorgen die omgekeerde vlaggen aan viaducten me dan toch een ongemakkelijk gevoel? Sommigen reageren erop alsof het gewurgde mopshondpuppy’s zijn die aan de spijlen bungelen, anderen horen er meteen de laarzen van een nieuw internationaal fascisme bij stampen. Bij mij alleen dat ongemak: oei, dit is wel erg kras.

De agressie die ervan uitgaat komt door de suggestie dat er niet alleen een vlag geplant is, maar er ook eentje is veroverd en omvergeworpen. Op een instinctief, niet gearticuleerd niveau straalt die vlag uit: wij verwerpen de democratie en de rechtsstaat. Rij een dorp in als Hazerswoude, met tientallen protestvlaggen met tiewraps aan de lantaarnpalen van de toegangswegen, en iets archaïsch in je brein fluistert: geannexeerd.

Dat het op z’n kop hangen van een lapje stof als agressieve schennis kan voelen, zegt iets interessants over onze soort. Wij, dieren die denken en voelen in symbolen, willen ons verbinden met iets wat het individuele leven overstijgt en een thuisgevoel geeft.

Hoe groter en ongrijpbaarder de wereld, hoe sterker de neiging om die identificatie dichter bij huis te zoeken. We zijn niet kosmopolitisch Europees, maar Zeeuws-Vlaams, Fries, Toscaans, Andalusisch, Bretons. Sinds vier jaar bestaat er een officieuze Achterhoekvlag. De regenboogvlag kreeg nieuwe kleuren en driehoekjes. De vlaggenweverijen draaien overuren om al die hunkering te stillen naar symbolische plekjes om bij thuis te kunnen komen.

Het plompverloren presenteren van de beruchte stikstofreductiekaart was een aanslag op wat in de psychologie bekendstaat als ‘belongingness’, de diepgewortelde menselijke behoefte om ons met onze omgeving te verbinden. Hoe is het mogelijk dat daar geen oog voor is geweest?

Vorige week belandde ik op het feestje in Nieuwspoort ter afsluiting van het parlementaire jaar. Vrijwel iedereen die ik er sprak bleek ‘iets’ te doen met communicatie of voorlichting. Zo veel communicatie-experts, en het dan toch klaarspelen om de boodschap op de slechtst denkbare manier te brengen: als droog dictaat, kille cijfertjes, zonder uitgewerkt plan hoe het verder moet.

De meeste ambtenaren in Nieuwspoort deugden. Vrijwel allemaal waren het nuchtere, hoogopgeleide dertigers, die je gemakkelijk kon voorstellen als hijser van een regenboog- of Oekraïnevlag. Maar hun taal, die van tekenaars en ingenieurs, stuitte op een irrationeel, aan religie verwant instinct.

Nee, ik zwaai vrijdagmiddag niet mee, zoals de boeren willen, met zakdoek en omgekeerde vlag. Maar ik snap wel waarom hij er zo bij hangt.

Christiaan Weijts schrijft elke vrijdag op deze plek een column.