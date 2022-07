Nog één keer de magie van vroeger, met de boot naar Noorwegen

I. De aanloop

In de zomer van 1987 zette ik mijn eerste stappen naar zelfstandigheid. Bijna twee jaar oud was ik, mijn knuffelaap om mijn nek. Samen met mijn ouders was ik in Noorwegen, op kampeervakantie met z’n drieën in de bergen.

De meeste dagen zat ik comfortabel achterop in het draagzitje, maar er was één middag dat ik dat vertikte. Terwijl zich in de verte donderwolken samenpakten, stapte ik stuurs tussen de rotsblokken door. Niet in het spoor van mijn ouders, maar 180 graden de andere kant uit.

Mijn moeder heeft het verhaal al zo vaak verteld dat ik het kan dromen: hoe we uren later, doodmoe en compleet doorweekt, bij een kleine berghut aankwamen. ‘Stavskar’ stond er op een naambordje boven de ingang. Een houten stapelbed, een kacheltje en – buiten de hut – een poepdoos, meer was het niet. ‘Maar voor ons was het op dat moment perfect.’ Niet lang na die vakantie belandde mijn moeder voor enkele maanden in het ziekenhuis, en keerde ze in gedachten regelmatig naar die plek terug. Wij drieën knus bij de kachel, terwijl de regen tegen de ramen kletterde. Als ze beter zou worden, zo nam ze zich voor, dan zouden we ooit weer naar Stavskar wandelen.

Ze werd beter, en we gingen terug naar Noorwegen – zomervakantie na zomervakantie. Met de auto op de boot, met de tent in de rugzak en dan boven de boomgrens uit. Maar altijd waren er nieuwe plekken om te verkennen, andere avonturen te beleven. Nooit keerden we terug naar Stavskar.

Begin dit jaar lag er, toen ik op bezoek was bij mijn ouders, een uitgeknipte krantenadvertentie op tafel. ‘Gemma?’ had mijn moeder er met balpen opgeschreven. Het bleek een aankondiging te zijn van een nieuwe bootverbinding die in april 2022 van start ging: Holland Norway Lines, met drie afvaarten per week tussen Eemshaven en Kristiansand. In 18 uur van Noord-Nederland naar Zuid-Noorwegen, aan boord van de MS Romantika, zonder urenlange autoritten.

Herinneringen aan vroegere boottochten naar Scandinavië kwamen boven. De autorit door Duitsland, naar de haven van Kiel. Eenmaal aan boord de buitenhut waar ik uren naar de horizon tuurde. Het broodje warme worst, pølse med brød, dat ik zelf in het Noors mocht bestellen. De ontelbare potjes yahtzee. Het stapelbed, ik bovenin, in slaap gewiegd door de golven. De fruitautomaten, waar we tijdens de terugreis onze laatste Noorse kronen vergokten. Bootnostalgie, gepaard met het terugverlangen naar Scandinavië: bergen beklimmen, wildkamperen, broodjes bakken boven een kampvuur. Zouden we nog één keer gaan?

Tegelijkertijd dacht ik met enige huiver terug aan onze laatste gezamenlijke Noorwegen-reis. Ik was begin dertig, mijn toenmalige relatie was net uit. Terwijl mijn vriendinnen hun huwelijksreis boekten of kinderen baarden, ging ik maar weer met mijn ouders naar Scandinavië. We maakten dezelfde grapjes die we al decennia maakten en aten uit de vaalgroene laplandmokken waar we al decennia uit aten. Die vertrouwdheid wrong: sinds mijn vroege schreden richting zelfstandigheid, in 1987, was ik voor mijn gevoel stil komen te staan.

En nu zat ik met die advertentie voor mijn neus, klem tussen nostalgische gevoelens en toekomstdromen. Inmiddels had ik weer een vriend, niet langer was ik teruggeworpen op mijn ouders. Aan de andere kant: mijn moeder was net 75 geworden, mijn vader 71. Misschien zou dit écht de laatste mogelijkheid zijn. Twijfelend boog ik me over de kaart van Zuid-Noorwegen. En toen viel mijn oog op dat ene hutje, twee uur rijden en een halve dag wandelen ten noorden van Kristiansand. Stavskar.

II. De overtocht

Nog één uur tot de boot vertrekt. Windmolens, grasvelden, de navigatie die dwingend herhaalt: keer om alstublieft. Mijn moeder die verzucht ‘waren we nu toch maar met de trein gegaan’, mijn vader binnensmonds vloekend achter het stuur. Als vanouds.

Net op tijd bereiken we Eemshaven. ‘Romantika’ staat er met grote letters op de boeg van het grote witte cruiseschip. Een boot van Finse makelij, twintig jaar geleden in Helsinki te water gelaten, en sindsdien op diverse routes in gebruik geweest. Tussen de vrachtwagens in het ruim gaan we te voet aan boord – het autodek is al voor de hele zomer volgeboekt.

Trappenhuizen vol spiegelmuren, eindeloze gangen met binnen- en buitenhutten. In principe kunnen er 2.500 passagiers mee op de MS Romantika, maar nu, in de opstartfase, ligt de limiet bij 1.500. „Wel wat gedateerd”, zegt mijn vader tijdens een rondje over het schip. Mijn moeder: „Dat zijn we zelf ook.”

Op dek 9 (‘het zonnedek’) wordt de dj overstemd door de veiligheidsinstructies die in vier talen over het dek schallen, en bij de kiosk vraag ik tevergeefs om pølse med brød. Maar zodra ik de zeelucht ruik, komt het vakantiegevoel. De sfeer aan dek is uitgelaten: overal staan vrolijke mensen met halve liters bier in de zon. Voor een deel van hen ís de boottocht de vakantie. Een minicruise. Morgen zullen ze, na een ochtend in Kristiansand, direct weer terugvaren naar Eemshaven.

Bij de informatiebalie vragen twee passagiers of er ook entertainment aan boord is. De receptionist verkondigt enthousiast dat er een bar is met non-stop livemuziek. „En vanavond treedt Elvis op in de Starlight Nightclub.” De sauna en de disco gaan pas later in de zomer open, verontschuldigt hij zich. „Maar u kunt wel terecht in het casino.”

Die avond eten we bij ondergaande zon in het restaurant – een unicum. Vroeger dineerden we met krentenbollen in de hut, en keek ik altijd jaloers naar de gezinnen die wél aansloten in de rij voor het dinerbuffet. Nu wordt mijn kinderdroom eindelijk waarheid, en eet ik me misselijk aan de chocolademousse.

Na het eten kopen we bij de taxfreewinkel een flesje rum. Toen ik klein was smokkelden mijn ouders altijd drank mee omdat alcohol zo duur was in Noorwegen. Doodsbenauwd was ik als we langs de douane reden: onder de rugzakken stond een tray met blikjes bier verborgen, en een fles sterke drank.

In de bar zingt de ingehuurde gitarist ‘Africa’ van Toto. De meeste tafeltjes zijn leeg. Bij de ingang van de Starlight Nightclub haalt mijn moeder een doosje met muntgeld tevoorschijn: de Noorse kronen die nog over waren na onze laatste reis. Maar de fruitautomaten aan boord accepteren allang geen muntgeld meer; de minimale inzet is een briefje van 5 euro. De hendel waar ik als kind zo graag aan trok, is vervangen door een knop; op het scherm schieten digitale sinaasappels en citroenen voorbij. Wie wint, hoort geen gerinkel van muntgeld maar krijgt een bonnetje met het gewonnen saldo, geschikt om mee verder te gokken. ‘Ticket never expires’, staat er in grote letters op.

Verderop klinkt luid gejuich: de Elvis-imitator klimt het podium op, en begint ‘Sweet Caroline’ van Neil Diamond te zingen. Tijd om te gaan slapen. De hut van mijn ouders blijkt recht boven de nachtclub te liggen, en als we afscheid nemen horen we door de vloer hoe Elvis Frank Sinatra inzet. I did it my way.

III. De klim

Het pad naar de hut is aangegeven met een rode T, van het Noorse ‘tur’. Verweerde verfletters op de stenen langs het pad. Het was de eerste letter die ik leerde lezen, in deze bergen, vanuit de draagzak op de rug van mijn moeder. Nu loop ik voor haar uit, op houten planken door het zompige veenmos, over de rotsen, bergop. Er ligt veel meer sneeuw dan we dachten. Delen van het pad lopen recht over zo’n sneeuwveld, en bij elke stap bestaat het risico dat je erdoorheen valt. Eén keer zakt mijn vader tot aan zijn dijbeen weg.

Het pad kruist een smeltwaterrivier. Via stapstenen kun je oversteken; verderop is een stroomversnelling en wordt het snel dieper. Mijn vader is al aan de overkant, ik volg. „Kom nou”, roept hij, wijzend op de donkere wolken in de verte. Mijn moeder balanceert nerveus van steen naar steen stroomopwaarts tot het midden van de rivier: „Ik ben al halverwege hoor!” „Ja, in de lengte zeker.”

Ze hebben nu zelfs wc-papier. Wat een luxe!

De bekorstmoste rotsen zijn spekglad en net voor ze de overkant bereikt, glijdt mijn moeder uit. Dit is het dan, flitst er even door me heen. Zo raak je een ouder kwijt. Maar mijn vader is met twee sprongen bij haar en trekt haar overeind. De schade blijft beperkt tot natte broekspijpen en volgelopen bergschoenen.

De bui barst los, we halen de poncho’s tevoorschijn. Als drie hobbits in rood, blauw en groen lopen we verder. Over rotsen, langs een meer, wéér een klim. Het is zomer, maar mijn vingers zijn gevoelloos van de kou. Dan, om 20.15 uur, zien we in de verte een stip. De hut.

„Welkom thuis”, zegt mijn moeder als we de drempel overstappen. We kijken alle drie wat onwennig om ons heen. Ergens in de afgelopen 35 jaar is er een gedeelte bijgebouwd, waarin zich een inpandige poepdoos bevindt, en een keukenblok met gasstel. Mijn vader: „Ze hebben nu zelfs wc-papier. Wat een luxe.”

In het oudste gedeelte staan twee stapelbedden: beneden een breed matras, boven een smal matras. Een gietijzeren kachel, een houten tafel met wat krukken eromheen. Elektrisch licht is er niet; aan het plafond hangt een kaarsenkroonluchter. We hangen onze sokken te drogen aan het geïmproviseerde waslijntje boven de houtkachel en eten macaroni uit de vaalgroene laplandmokken. In al z’n normaliteit voelt onze bedevaart naar vroeger haast als een anticlimax. Na het eten spelen we drie potjes yahtzee.

„Echt herkennen doe ik het niet meer”, zegt mijn moeder als we die avond in onze slaapzakken liggen. „Het stapelbed herinner ik me nog vaag, die kachel ook, en hoe papa daarop thee zette. Meer niet.” Dan, na een korte stilte. „Destijds dácht ik dat ik naar de hut terugverlangde. In werkelijkheid wilde ik gewoon zorgeloos bij jullie zijn, en maakte die herinnering dat een beetje mogelijk.”

Dan vallen mijn ouders allebei in slaap, en stoor ik me net zo hard als vroeger aan hun gesnurk. Maar ook dat is nostalgie, houd ik mezelf voor.