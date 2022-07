Nibud: groeiend aantal huishoudens in financiële problemen

Eén op de drie Nederlandse huishoudens worstelt maandelijks met rondkomen. Dat concludeert een berekening van het Nibud, kennis- en adviescentrum op het gebied van huishoudfinanciën. De problemen komen volgens het instituut doordat de huishoudelijke uitgaven, vooral de energiekosten, voor het eerst in jaren „flink stijgen”. Die extra kosten komen bovenop de eerder gestegen vaste lasten, zoals wonen en vervoer.

Alleenstaanden met een bijstandsuitkering in een niet-energiezuinige woning komen volgens het Nibud deze maand gemiddeld 154 euro tekort. In januari 2021 ging het nog om een tekort van 38 euro. Vooral de energiekosten, die met 93 euro per maand stegen, spelen daarin een belangrijk rol. De kosten voor een gezin met een inkomen van twee keer modaal (4.300 euro) stegen de afgelopen anderhalf jaar met 188 euro. Daardoor komen zij gemiddeld 63 euro per maand tekort, met name doordat hun energierekening met 128 euro per maand steeg.

Nibud-directeur Arjan Vliegenthart noemt de financiële stress door de maandelijkse tekorten voor veel mensen „enorm”, vooral onder mensen met lage inkomens. Ook verwacht hij dat veel huishoudens die verliezen lijden „lange tijd financieel kwetsbaar” blijven, omdat zij schulden opbouwen en geen buffer meer hebben. Vliegenthart noemt de extra verhoging van de energiecompensatie van 500 euro bovenop de 800 euro „zeer welkom, maar niet genoeg”.